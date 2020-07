Vingroup hỗ trợ Đà Nẵng 100 máy thở xâm nhập để chống dịch

Văn bản đề nghị hỗ trợ vừa được Tập đoàn Vingroup gửi tới Thành ủy TP.Đà Nẵng, UBND TP.Đà Nẵng và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Đà Nẵng hôm nay (31.7).

Theo đó, đại diện doanh nghiệp này nhận định tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đang diễn biến phức tạp tại TP.Đà Nẵng, có nguy cơ lây lan và bùng phát mạnh trong cộng đồng. Với mong muốn tiên phong, kêu gọi các thành phần trong xã hội cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, để người dân Đà Nẵng được yên tâm và cũng để góp phần trấn an xã hội, Tập đoàn Vingroup đề nghị tài trợ khẩn cấp cho địa phương này 100 máy thở xâm nhập VFS 510 . Đây là 1 trong 2 mẫu máy thở "Made in Vietnam" đầu tiên do Vinsmart phát triển được công nhận chính thức bởi Bộ Y tế . Sản phẩm đã vượt qua các bài đo kiểm chất lượng độc lập, được tiến hành đánh giá lâm sàng thông qua việc sử dụng thực tế tại nhiều bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, Quân y 103, Vinmec... với sự theo dõi, đánh giá sát sao của các bác sĩ chuyên khoa và chuyên gia đầu ngành.