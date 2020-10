Vingroup ra mắt mô hình bán lẻ B2B2C đầu tiên tại Việt Nam

Sự ra mắt của VinShop (B2B) kết hợp với VinID (B2C) đang hoạt động đã tạo ra chuỗi B2B2C (Business to Business to Customer) lần đầu tiên tại Việt Nam với một thị trường rộng lớn chiếm đến hơn 70% thị phần bán lẻ đầy tiềm năng là các tiệm tạp hóa truyền thống. Ứng dụng VinShop được ra mắt đúng vào dịp sinh nhật 1 năm của Tập đoàn One Mount Group, mang sứ mệnh tạo ra hệ sinh thái tiêu dùng lớn nhất Việt Nam, giúp kết nối nhanh nhất khách hàng và doanh nghiệp, phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam đáp ứng xu thế tiêu dùng hiện đại của thế giới