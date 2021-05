VinMart+ kết hợp Phúc Long, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng của người Việt

Câu hỏi đã được trả lời vào ngày 24.5, chỉ 7 ngày sau khi công bố hợp tác với “ông lớn” thương mại điện tử, Masan đã chính thức mua 20% cổ phần của Công ty Phúc Long Heritage. Hai bên cùng hợp tác phát triển mô hình ki-ốt Phúc Long tại VinMart+. Mức đầu tư của Masan vào thương hiệu này được giới chuyên gia phân tích là tiền đề hợp lý trong giai đoạn này. Hợp tác sẽ giúp cho cả hai thương hiệu Việt cùng tăng sức mạnh và người tiêu dùng cảm thấy hứng thú với những trải nghiệm mua sắm sản phẩm, dịch vụ của cả Masan và Phúc Long.

Phuc Long Kiosk tại VinMart+

Có trên 50 năm hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt, sản xuất các sản phẩm trà và cà phê. Phúc Long “thay da đổi thịt” và được biết đến nhiều hơn khi đặt chân vào lĩnh vực F&B với những cửa hàng hiện đại phục vụ các thức uống thời thượng của giới trẻ. Hiện nay, Phúc Long đang sở hữu 82 cửa hàng trên toàn quốc. Trong thị trường cùng phân khúc, các thương hiệu như Highland Coffee, Starbucks, The Coffee Bean & Tea Leaf,… là những đối thủ đáng gờm của Phúc Long. Cạnh tranh trong thị trường F&B khốc liệt này, việc Phúc Long chia sẻ 20% cổ phần cho Masan, hợp tác xây dựng mô hình ki-ốt Phúc Long trong các siêu thị mini VinMart+ là một chiến lược đem lại nhiều lợi ích.

Phúc Long sẽ tiết kiệm được các chi phí thuê mặt bằng, nhanh chóng mở rộng được hệ thống chuỗi trên toàn quốc. Nhờ đó, tệp khách hàng của Phúc Long cũng được mở rộng, thương hiệu được phủ sóng rộng khắp. Không còn chỉ tập trung ở một số thành phố lớn, ở các khu vực trung tâm, mà được mở rộng khắp theo chuỗi 2.200 điểm bán của VinMart+. Lợi thế điểm bán về mặt chiến lược sẽ giúp Phúc Long chiếm lĩnh thị trường, thậm chí vượt mặt các thương hiệu ngoại trong cùng lĩnh vực.

Mô hình tinh giản nhưng đem lại hiệu quả rõ rệt. Điều này đã được hai bên thử nghiệm với 4 ki-ốt tại TP.HCM và cho kết quả vô cùng khả quan. Chỉ với diện tích 8m² , mỗi ki-ốt Phúc Long tiết kiệm được tối đa chi phí vận hành, đáp ứng tốt được nhu cầu của khách hàng mua sản phẩm mang đi. Trong khi, chất lượng và chủng loại sản phẩm không có bất kỳ sự khác biệt nào với các cửa hàng Phúc Long thông thường.

Còn với Masan - Tập đoàn Tiêu dùng - Bán lẻ hàng đầu Việt Nam, khách hàng mua sắm tại hệ thống siêu thị mini VinMart+ sẽ được gia tăng trải nghiệm mua sắm. Ngày nay, đến VinMart+ không chỉ để mua các sản phẩm hàng hóa thiết yếu mà còn có thể mua thức uống thời thượng của Phúc Long. Tệp khách hàng của VinMart+ trước kia phần đông là các bà, các cô nội trợ thì với hợp tác này sẽ được mở rộng ra cả giới trẻ. Những người vốn rất ưa thích thương hiệu trà sữa Phúc Long. Mô hình này sẽ không ngừng được cải tiến để đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu của khách hàng.

Kinh nghiệm của Phúc Long trong việc vận hành chuỗi F&B kết hợp với sự am hiểu của Masan trong vận hành chuỗi hàng ngàn điểm bán sẽ được hai bên chia sẻ để phát huy hoàn toàn thế mạnh của cả hai. Về mặt doanh thu và lợi nhuận, ki-ốt Phúc Long sẽ chia sẻ 20% doanh thu với cửa hàng VinMart+. Đồng thời, góp phần tăng biên lợi nhuận của toàn hệ thống cửa hàng VinMart+ hơn 4,0% so với mức hiện tại.

Ông Trương Công Thắng - Tổng Giám đốc VinCommerce đã chia sẻ về hợp tác này: “VinMart+ và Phúc Long rất tự hào là 2 thương hiệu mạnh của Việt Nam kết hợp sức mạnh với nhau để phục vụ cho việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người tiêu dùng Việt Nam. Masan vô cùng trân trọng những thành tựu mà Phúc Long đã đạt được cũng như niềm đam mê, lòng nhiệt huyết của anh Lâm Bội Minh, người sáng lập công ty. Tôi tin rằng sự kết hợp các sản phẩm thương hiệu Phúc Long cùng mạng lưới trên 2.200 cửa hàng VinMart+ hôm nay và 10.000 cửa hàng trong 5 năm tới sẽ giúp 100 triệu người tiêu dùng Việt Nam có cơ hội thưởng thức những thức uống trà và cà phê tươi ngon. Với mục tiêu cung cấp các sản phẩm thiết yếu đáp ứng tiêu chí “Tươi ngon thượng hạng”, chúng tôi tin tưởng sẽ biến mỗi cửa hàng VinMart+ trở thành biểu tượng phong cách sống mới và hiện đại, là điểm đến cho mọi lứa tuổi từ các bạn trẻ đến các cô chị nội trợ trên khắp Việt Nam. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn đưa thương hiệu chuỗi bán lẻ trà và café Phúc Long vươn ra thế giới, góp phần lan tỏa bản sắc dân tộc và quảng bá các thức uống đặc sắc của Việt Nam. Đồng thời, hợp tác này cũng giúp thực thi chiến lược phát triển hệ sinh thái tiêu dùng Point of Life mà Masan đang hướng tới”.

Ông Trương Công Thắng- Tổng giám đốc VinCommerce

Trong các kỳ báo cáo tài chính, Đại hội đồng Cổ đông năm 2020 đến nay, Masan đã nhấn mạnh chiến lược của mình là xây dựng nền tảng “Point of Life” với quân át chủ bài là The CrownX. Những mảnh ghép chiến lược để hiện thực việc chuyển hóa The CrownX thành nền tảng Point of Life xuyên suốt từ online đến offline sẽ dần dần được hoàn thiện. Đó là điểm đến “tất cả trong một” (one-stop shop) phục vụ nhu cầu thiết yếu về tài chính, giáo dục, xã hội, giải trí, chăm sóc sức khỏe. Hợp tác với Phúc Long một lần nữa khẳng định bức tranh “Point of Life” của Masan đang ngày càng rõ và sắc nét.