VN lần đầu ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia về thịt mát

Ngày 10.10.2018, Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam và Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đã khánh thành nhà máy và đưa vào hoạt động nhà máy Chế biến Thực phẩm Đồng Nai (DnF) theo tiêu chí trên.



Giải pháp hiệu quả cho thực phẩm sạch

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thịt mát theo các quy trình sản xuất phổ biến trên thế giới là thân thịt ngay sau khi giết mổ được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt đến nhiệt độ trong khoảng từ 0 - 40C trong một thời gian nhất định (khoảng 16 giờ đến 24 giờ cho thịt lợn) để cho trạng thái của thịt chuyển sang giai đoạn chín sinh hóa (Aging) sau đó mới được đem đi pha lóc và tiếp theo toàn bộ quá trình vận chuyển, bảo quản, phân phối sản phẩm đều đảm bảo tiến hành ở điều kiện nhiệt độ từ 0 - 40C. Quá trình bảo quản này giúp ức chế hoạt động của hệ vi sinh vật trên miếng thịt trong khi đó vẫn đảm bảo các quá trình sinh hóa của thân thịt (chết mềm, tê cứng, chín sinh hóa) diễn ra và đảm bảo miếng thịt tới tay người tiêu dùng ở trạng thái sinh hóa tốt nhất mà vẫn đảm bảo an toàn thực phẩm. Cách thức sản xuất, bảo quản và kinh doanh dạng thịt lợn này đã rất phổ biến từ lâu và được chuẩn hóa trên thế giới (chilled meat).

Với mong muốn thay đổi thói quen tiêu dùng của người VN theo hướng tích cực chung của thế giới. Ngày 10.10, Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam và DOFICO tổ chức khánh thành và đưa vào hoạt động nhà máy Chế biến thực phẩm Đồng Nai (DnF) tại xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Nhà máy có tổng vốn đầu tư gần 7 triệu đô la Mỹ, với diện tích khoảng 6 ha, được đầu tư dây chuyền giết mổ heo, gà hiện đại và hệ thống chế biến thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn công nghệ châu Âu. Mỗi năm, nhà máy DnF có khả năng giết mổ khoảng 250.000 - 300.000 con heo; khoảng 6 - 9 triệu con gà, cung cấp ra thị trường khoảng 19.000 - 22.000 tấn thịt heo mảnh; 10.000 - 13.000 tấn thịt gà và sản xuất từ 3 đến 5 tấn sản phẩm giò lụa, giò chả, xúc xích, thịt jambon xông khói... Các sản phẩm thịt heo tươi sống và chế biến của DnF đều đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và đạt tiêu chuẩn ISO 22.000:2005.

Đại diện GreenFeed chia sẻ, nhà máy DnF đi vào hoạt động sẽ là một mắc xích vô cùng quan trọng giúp GreenFeed hiện thực hóa hoài bão “Cung cấp giải pháp hiệu quả cho ngành thực phẩm sạch” thông qua việc khép kín chuỗi sản xuất thực phẩm sạch 3F Plus. Bên cạnh đó, GreenFeed đang trong quá trình hoàn thiện việc xây dựng nhà máy DnF đạt chuẩn của Ủy ban Tiêu chuẩn Thực phẩm Quốc tế Codex (FAO) nhằm đảm bảo đầy đủ các yếu tố pháp lý để đưa sản phẩm thịt heo Việt Nam ra thế giới.

Hoàn chỉnh chuỗi giá trị thịt heo

Năm 2003, GreenFeed gia nhập ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, gia súc, gia cầm và thủy sản Việt Nam bằng nhà máy đầu tiên tại Nhựt Chánh, Long An. Ngay từ những ngày đầu thành lập, GreenFeed đã hướng đến hoài bão “Cung cấp giải pháp hiệu quả cho ngành thực phẩm sạch” thông qua quy trình khép kín, từ nguyên liệu sạch - qui trình sản xuất sạch - thức ăn chăn nuôi sạch - con giống sạch, chăn nuôi sạch - giết mổ sạch - chế biến sạch - thực phẩm sạch.

Kiên trì với tầm nhìn đó, năm 2010 GreenFeed đã làm việc với PIC (Pig Improvement Company), vốn là công ty dẫn đầu công nghệ di truyền giống toàn cầu. PIC cung cấp cho GreenFeed các giống heo đáp ứng được các chỉ tiêu năng suất và chất lượng thịt mà GreenFeed yêu cầu cho từng thị trường và các chỉ tiêu này được cải tiến 1-3% hằng năm.

Cửa hàng WYN cung cấp thịt heo sạch, có nguồn gốc từ hệ thống trang trại chăn nuôi hiện đại do GreenFeed quản lý Nhờ vậy, GreenFeed đã xây dựng được trang trại heo giống heo giống ở Đắk Lắk gồm heo giống hạt nhân, cụ kỵ, ông bà hiện đại. Bên cạnh đó là cụm trại chăn nuôi heo thương phẩm tại tỉnh Bình Thuận, áp dụng công nghệ chăn nuôi tân tiến. GreenFeed có khả năng cung cấp cho thị trường trên 50.000 heo nái bố mẹ GF24, một triệu liều tinh heo và khoảng 300.000 heo thịt xuất chuồng sạch, an toàn cho con người, với tỷ lệ thịt xẻ (tỷ lệ cạo) đạt trên 74% và hoàn toàn truy xuất được nguồn gốc. Tổng vốn đầu tư của hai hệ thống trang trại chăn nuôi này trị giá trên 100 triệu đô la Mỹ.

Năm 2017, GreenFeed hợp tác đầu tư cùng Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (DOFICO) nhằm nâng cấp cơ sở vật chất và đưa vào hoạt động nhà máy Chế biến thực phẩm Đồng Nai (DnF). Năm 2018, GreenFeed khai trương các cửa hàng nằm trong chuỗi hệ thống cửa hàng thực phẩm sạch WYN phục vụ người tiêu dùng tại TP. HCM.

Không dừng lại ở quy trình sản xuất feed - farm - food (thức ăn chăn nuôi - trang trại - thực phẩm) hay còn gọi là 3F, GreenFeed đã phát triển chuỗi 3F thêm một bước cao hơn là chuỗi 3F Plus. Ở đó GreenFeed hướng đến tính gắn kết bền vững giữa hoạt động sản xuất và môi trường sống thông qua việc tiết kiệm tài nguyên nước, năng lượng, còn tận dụng nguồn chất thải chăn nuôi để sản xuất phân trùn quế tái phục vụ đời sống…

Thông qua khả năng kiểm soát từng công đoạn trong toàn chuỗi 3F Plus đã cho thấy GreenFeed là doanh nghiệp đầu tiên khép kín được chuỗi thực phẩm 3F Plus hội tụ đầy đủ 3 tiêu chí: sạch, an toàn vệ sinh thực phẩm và khả năng truy xuất nguồn gốc ngay từ giai đoạn thức ăn chăn nuôi; con giống; địa điểm; thời gian giết mổ và sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng cuối.