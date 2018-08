VN-Index sụt giảm, lợi nhuận sở giao dịch chứng khoán vẫn tăng

Báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho thấy sau 6 tháng đầu năm 2018, đơn vị này đạt doanh thu thuần hơn 548 tỉ đồng, tăng trưởng 73% so với cùng kỳ; biên lợi nhuận gộp đạt 94,3%. Trong đó, doanh thu từ dịch vụ giao dịch chứng khoán chiếm tỷ trọng gần 90%, đạt 486,3 tỉ đồng. Kết quả HOSE báo lãi sau thuế 310 tỉ đồng, tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Theo kế hoạch kinh doanh cả năm thì đơn vị này đã thực hiện được 69% kế hoạch doanh thu và 82% kế hoạch lợi nhuận trước thuế.

Trái ngược với kết quả của Hose, kết thúc tháng 6.2018, chỉ số VN-Index bị giảm đi 2,38% so với phiên cuối năm 2017. Nhưng tính chung cả 6 tháng, giá trị giao dịch bình quân của thị trường này vẫn đạt hơn 8.000 tỉ đồng/phiên, tăng 60% so với bình quân cả năm 2017. Đây là lý do chính đưa lợi nhuận của HOSE tăng mạnh.

Tương tự, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) báo cáo lũy kế 6 tháng đầu năm đạt tổng doanh thu thuần 289 tỉ đồng và lãi sau thuế 141 tỉ đồng, tăng lần lượt 33% và 39%. Doanh thu từ giao dịch chứng khoán chiếm tỷ trọng gần 86%, đạt 248 tỉ đồng; kế đến doanh thu từ dịch vụ đấu thầu, đấu giá đạt trên 22 tỉ đồng… Như vậy, HNX đã thực hiện tương đương 54% kế hoạch doanh thu và 69% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm nay. Theo báo cáo, HNX-Index kết phiên cuối tháng 6 đạt 106,17 điểm, giảm 9,15% so với phiên cuối năm 2017. Tuy nhiên, giá trị giao dịch tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt 973 tỉ đồng/phiên, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước.

Theo quy định, cổ phiếu niêm yết trên HOSE thì phí giao dịch cổ phiếu đó nộp cho HOSE và ngược lại, cổ phiếu niêm yết trên HNX và UPCoM thì công ty chứng khoán nộp phí giao dịch cho HNX. Như vậy bất chấp chỉ số chứng khoán tăng hay giảm, hai sở giao dịch chứng khoán là HOSE và HNX vẫn đều đặn thu được 20% trong tổng mí môi giới từ các công ty chứng khoán.