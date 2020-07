Vốn dịch chuyển sang vàng ?

Ngược lại, nhìn mức giá cao gần 57 triệu đồng/lượng, bà Lam (Q.7, TP.HCM) nhớ lại bài học cách đây 9 năm khi giá vàng vọt qua 49 triệu đồng/lượng, bà cũng ra ngân hàng rút gần 250 triệu đồng/lượng mua 5 lượng vàng miếng SJC. Chỉ mấy năm sau, mỗi lượng vàng còn 35 triệu đồng/lượng. Gần 9 năm sau, giá vàng mới về “bờ”, dù hiện đã lời mỗi lượng 5 triệu đồng, nhưng bà Lam cũng không dám mua thêm vàng vì sợ “đu đỉnh” như trước.

So với đầu năm, vàng miếng SJC tăng hơn 14 triệu đồng/lượng, tương ứng 33%, trong khi giá vàng thế giới chỉ tăng 27,8%. Giá vàng thế giới đã vượt đỉnh cũ của gần 9 năm trước chỉ khoảng 0,1% nhưng vàng trong nước đã tăng hơn so với đỉnh cũ 16,3%. Một phần do sự khác biệt khi tỷ giá USD hiện nay cũng tăng 11,7% (23.270 đồng/USD so với mức 20.830 đồng/USD vào cuối tháng 8.2011) và phần còn lại do giá vàng trong nước được đẩy lên cao hơn giá thế giới.