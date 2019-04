Vốn ngoại rót 1,1 tỉ USD vào bất động sản Việt

Báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy vốn FDI 4 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây. Cụ thể, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 14,59 tỉ USD, tăng 81% so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, giải ngân vốn FDI ước đạt 5,7 tỉ USD, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Xét theo lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực. Thu hút nhiều vốn FDI nhất vẫn là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với tổng số vốn đạt gần 10,5 tỉ USD, chiếm gần 72% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Bên cạnh đó, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản tiếp tục đứng thứ hai khi thu hút được 1,1 tỉ USD vốn FDI, chiếm 7,5% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng hơn 36% so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là số vốn “khủng” khi gần bằng toàn bộ nguồn vốn FDI đầu tư vào lĩnh vực này cả năm 2016 là 1,68 tỉ USD. Như vậy liên tục kể từ năm 2016 đến nay, bất động sản vươn lên đứng thứ hai thu hút vốn ngoại đầu tư trực tiếp vào Việt Nam với số vốn không ngừng gia tăng.

Đáng chú ý, sau 4 tháng, Hồng Kông đã vượt lên các nước và vùng lãnh thổ luôn dẫn đầu vốn FDI vào Việt Nam như Nhật Bản hay Hàn Quốc. Cụ thể, vốn FDI từ Hồng Kông thời gian qua đã đầu tư 4,7 tỉ USD, chiếm 32,5% tổng vốn đầu tư. Hàn Quốc đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư 1,98 tỉ USD, chiếm 13,6% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam. Singapore đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,87 tỉ USD, chiếm 12,8% tổng vốn đầu tư.

Hà Nội tiếp tục là địa phương dẫn đầu thu hút vốn FDI với tổng số vốn đăng ký hơn 4,47 tỉ USD, chiếm 30,6% tổng vốn đầu tư. TP.HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký 2,37 tỉ USD, chiếm 16,3% tổng vốn đầu tư và Bình Dương đứng thứ ba với tổng số vốn đăng ký hơn 1 tỉ USD, chiếm 7% tổng vốn đầu tư.