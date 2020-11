VSD nhận lưu ký 1.175 triệu cổ phiếu của MSB từ 27.11.2020

Theo đó, số lượng cổ phiếu đăng ký là 1.175 triệu cổ phiếu MSB, tổng giá trị cổ phiếu đăng ký bằng vốn điều lệ là 11.750 tỉ đồng. Mã ISIN của cổ phiếu MSB là VN000000MSB9, hình thức đăng ký là ghi sổ. Bắt đầu từ ngày 27.11.2020, VSD sẽ nhận lưu ký số cổ phiếu MSB nói trên. Ngân hàng MSB cũng đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX).

Năm 2020 được xác định là năm quan trọng của MSB, năm ghi nhận hiện thực hóa nhiều kế hoạch quan trọng, kết quả kinh doanh có sự tăng trưởng bứt phá. Cụ thể, sau 10 tháng đầu năm 2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt trên 165.000 tỉ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận trước thuế tăng mạnh, đạt gần 1.970 tỉ đồng, tương đương 136,8% kế hoạch cả năm, tăng 86% so với tháng 10.2019. Tổng thu nhập thuần lũy kế vượt mức 5.000 tỉ đồng, cụ thể đạt 5.283 tỉ đồng, trong đó ghi nhận sự đóng góp phần lớn từ thu nhập lãi thuần - đạt 3.658 tỉ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2019.

Tiếp nối đà tăng trưởng của CASA trong những kỳ trước, kết thúc 10 tháng, chỉ số CASA trên tổng tiền gửi đạt hơn 25%, tăng trưởng 37% so với CASA tại thời điểm tháng 10.2019, hỗ trợ đáng kể trong việc giảm chi phí vốn và tăng thu nhập thuần từ lãi. Với tốc độ tăng trưởng tốt của tổng thu nhập thuần, cùng sự tiết giảm chi phí, hiệu quả hoạt động của MSB được cải thiện tốt trong giai đoạn vừa qua, chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) tiếp tục giảm, còn 46,2% so với mức trên 52% của năm 2019.

Ngoài ra, các chỉ số khác về an toàn hoạt động của MSB vẫn được duy trì tốt. Cụ thể, hệ số an toàn vốn CAR theo tiêu chuẩn Basel 2 đạt 10.48%, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ghi nhận mức 29,1%, tỷ lệ nợ xấu NPL tính theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN là 2,19%.