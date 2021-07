'Vua' tiêu dùng Việt chi 400 triệu USD, nâng tỉ lệ sở hữu The CrownX lên gần 85%

Các cột mốc chính của The CrownX - Trước 26.6.2020: Công ty cổ phần The CrownX (TCX) chính thức đi vào hoạt động. Đây là công ty sở hữu Công ty cổ phần Masan Consumer Holdings (MCH) - công ty hàng đầu trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh và Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại VinCommerce (VCM) - nền tảng bán lẻ hiện đại đứng số 1 Việt Nam về thị phần. Masan Group nắm giữ 70% cổ phần TCX, Vingroup nắm 30%. - 26.6.2020 và 31.8.2020: Các cổ đông Masan Group đã thông qua nghị quyết của HĐQT về việc mua thêm 15% cổ phần của The CrownX với giá trị 1 tỉ USD bằng tiền mặt. Tỷ lệ sở hữu của Masan Group tại TCX là gần 85%. - 11.6.2021: Nhóm các nhà đầu tư trong đó có Alibaba và Baring Private Equity Asia mua 5,5% cổ phần phát hành mới của The CrownX với giá 400 triệu USD. Tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX lúc này là 80%. - 30.6.2021: Masan và The CrownX đã chi gần 400 triệu USD để mua cổ phần của TCX từ các cổ đông thiểu số (không phải nhóm Alibaba & Baring). Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của Masan tại The CrownX tăng lên gần 85%.