Vướng nợ xấu do bị giả giấy tờ

Tuy nhiên, lợi dụng điểm này, tội phạm giả mạo giấy tờ đã thực hiện lừa đảo gây thiệt hại cho các công ty về vật chất cũng như ảnh hưởng uy tín, thương hiệu.

Giả CMND qua mặt ngân hàng, công ty tài chính

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án làm giả chứng minh nhân dân (CMND), chiếm đoạt số điện thoại của người dân để giả mạo khoản vay, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của Công ty tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (FE CREDIT). Đồng thời, cơ quan công an khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 4 bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, cơ quan công an đã nhận được tin báo của bưu điện TP.Thanh Hóa, về việc nghi ngờ có một số người sử dụng CMND giả để rút tiền giải ngân khoản vay của FE CREDIT qua hệ thống bưu điện. Qua quá trình xác minh, điều tra, cơ quan công an phát hiện nhóm này câu kết với nhau mua máy móc và các thiết bị về tự làm giả CMND, bằng cách đánh cắp và sử dụng thông tin cá nhân của người khác. Sau đó, nhóm đối tượng này sử dụng thông tin cá nhân đánh cắp được làm CMND rồi dán ảnh của mình vào đề nghị cấp lại sim từ các điểm cung cấp sim thẻ. Bằng thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã đánh cắp số điện thoại và làm giả hồ sơ vay vốn với mức từ 20 - 70 triệu đồng/hồ sơ. Trong hơn 1 tháng, nhóm này đã chiếm đoạt gần 500 triệu đồng từ FE CREDIT qua thủ đoạn giả CMND và đánh cắp sim của người dùng khác.

Thủ đoạn trộm thông tin cá nhân để tạo CMND giả đi lừa đảo ngân hàng, công ty tài chính như trên khiến nhiều trường hợp chính chủ rơi vào cảnh “bỗng dưng” nợ ngân hàng. Mới đây, anh Nguyễn Văn An (đã đổi tên) do bất cẩn làm mất CMND, đã bị kẻ gian giả mạo thông tin cá nhân, tráo ảnh trên CMND để thực hiện thủ tục vay tại một công ty tài chính. Khi có nhu cầu vay vốn ngân hàng, anh mới phát hiện mình dính nợ xấu trên Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia (CIC). Theo kết quả xác minh, kẻ gian đã sử dụng thông tin của anh An để giả mạo khoản vay và dùng CMND giả để qua mặt nhân viên ngân hàng để nhận tiền giải ngân từ công ty tài chính. Sau khi xác minh làm rõ, công ty tài chính đã xử lý nhanh các thủ tục để xóa khoản vay đứng tên anh An, đồng thời đề nghị CIC điều chỉnh thông tin tín dụng của anh An trên hệ thống.

Rơi vào trường hợp này, không những người dân bị kẻ gian lợi dụng giấy tờ để lừa đảo mà thiệt hại nặng nhất vẫn thuộc về các công ty tài chính khi vừa mất vốn cũng như ảnh hưởng uy tín, thương hiệu.

Nguồn ảnh: FE CREDIT

Cần bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ông Cao Văn Bình - Phó tổng giám đốc CIC cho biết tình hình giả mạo, lừa đảo gần đây nhiều hơn so với trước. Trong đó, giả mạo giấy CMND, chứng từ để vay vốn là một trong những thủ đoạn nổi cộm thời gian gần đây. Kẻ gian tráo ảnh thật, thay vào đó là hình của người khác để thực hiện thủ tục vay. Thực tế hiện nay, ý thức của người dân trong việc bảo vệ thông tin, dữ liệu cá nhân chưa cao có thể thấy qua việc người dân sẵn sàng cung cấp thông tin, hình ảnh giấy tờ tùy thân để tham gia vào các hoạt động khuyến mãi của một số nhãn hàng hoặc sẵn sàng chia sẻ hình ảnh, thông tin trên các trang mạng xã hội…

Để không vướng vào phiền phức, ông Cao Văn Bình khuyến cáo người dân cần bảo mật thông tin cá nhân. Các tổ chức tín dụng cần tăng cường kiểm soát quy trình xét duyệt hồ sơ để ứng phó với những thủ đoạn ngày một tinh vi của các đối tượng lừa đảo.

Trao đổi về vấn đề này, Ông Lý Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm An ninh của FE CREDIT cho biết: “FE CREDIT đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan Công An để triệt phá nhiều vụ án gian lận, chiếm đoạt tài sản, góp phần giảm thiểu rủi ro, đảm bảo sự phát triển lành mạnh của thị trường tài chính Việt Nam. Trong bối cảnh các thủ đoạn lừa đảo nhắm tới người tiêu dùng ngày càng trở nên tinh vi, chúng tôi khuyến cáo các khách hàng cần đặc biệt nâng cao tinh thần cảnh giác”.

Vị này cũng cho biết thêm, FE CREDIT luôn chú trọng công tác rà soát định kỳ về nhân sự và hệ thống; đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ để gia tăng các giải pháp bảo mật… nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp gian lận, hạn chế tối đa rủi ro cho khách hàng. Đồng thời, lãnh đạo FE CREDIT cũng kêu gọi nhân viên phát hiện, tố giác cá nhân có dấu hiệu phạm tội, lợi dụng quyền hạn chức vụ để tư lợi riêng gây ảnh hưởng đến khách hàng và uy tín của công ty. “Nếu phát hiện cá nhân nào vi phạm sẽ lập tức chuyển cơ quan công an điều tra xử lý nghiêm khắc theo đúng quy định của pháp luật. FE CREDIT sẽ không dung túng cho bất cứ sai phạm nào”, đại diện FE CREDIT khẳng định.