Vượt thách thức, Sao Mai Group vươn tầm khát vọng

Năm 2020, đại dịch Covid-19 xảy ra, gây nên cuộc khủng hoảng chưa từng có cho nền kinh tế và thị trường tài chính toàn cầu. Bối cảnh đó buộc mỗi người, mỗi doanh nghiệp đứng trước sự lựa chọn mang tính quyết định thời vận.

Ông Lê Thanh Thuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Sao Mai (Sao Mai Group), chia sẻ: “Dám đương đầu với thử thách là một trong những phẩm chất luôn được khuyến khích cho mỗi người. Một cuộc sống an toàn là điều may mắn, nhưng nếu an toàn quá mức thì trở nên tẻ nhạt, thui chột sự sáng tạo, giật lùi sự phát triển. Cuộc sống là sự đấu tranh để sinh tồn - hiểu theo nhiều cách ở mọi khía cạnh. Phải vượt qua những sóng gió, chúng ta mới biết mình mạnh mẽ và có thất bại hôm qua mới biết thành công hôm nay đáng trân trọng đến nhường nào. Vì lẽ đó, Sao Mai Group đã bình tĩnh đi qua bão dịch một cách ngoạn mục để tiếp tục lọt vào Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”.

Điện mặt trời Sao Mai vẫn sáng trong mùa dịch Covid-19 Ảnh: Đăng Khoa

Đương đầu thử thách, bước đi mạnh mẽ

Theo ông Thuấn, có những cột mốc lịch sử đáng nhớ trong hành trình phát triển của tập đoàn và mỗi diễn biến qua đi như là thước đo của sức khỏe tư duy và nghị lực. Năm 1997, thời điểm mô hình công ty cổ phần hóa mới phôi thai hoạt động thì kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng. Khi đó, một doanh nghiệp còn non trẻ nhưng Sao Mai ít nhiều bị ảnh hưởng. Song, sự va đập buổi ban sơ đã giúp công ty sản sinh “kháng thể”.

Đến năm 2007 - 2008, công ty bước vào giai đoạn tăng tốc trưởng thành thì tài chính - tiền tệ thế giới lặp lại điệp khúc khủng hoảng với cấp độ trầm trọng hơn. Thị trường toàn cầu chứng kiến sự chao đảo của các tập đoàn tài chính lớn và sự gãy đổ của hàng loạt doanh nghiệp, khiến các cường quốc phải đưa ra cảnh báo đỏ cho viễn cảnh xám xịt. Phép thử nghiệt ngã lúc bấy giờ đã buộc doanh nghiệp phải như cây phong trước cơn bão lớn - có ngã nghiêng để cuốn theo chiều gió mà tồn tại.

Và năm 2020, dịch bệnh Covid-19 xảy ra, thế giới lại rơi vào khủng hoảng kép mang tên “y tế và tài chính”. Trong cơn bĩ cực nhất, đã có hàng trăm ngàn doanh nghiệp lần lượt giải thể, triệu triệu người thất nghiệp. Bên cạnh đó, đến nay thế giới đã có hơn 56 triệu ca nhiễm Covid-19, hơn 1,3 triệu người đã tử vong…

“Những cuộc khủng hoảng đã cho mỗi chúng ta thấy và chạm đến thực tế để lĩnh hội nhiều bài học đáng giá về công tác quản trị”, ông Thuấn nói.

Du lịch Nông trại điện mặt trời Sao Mai hứa hẹn cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị Ảnh: Đăng Khoa

Nỗ lực để vươn xa

“Nếu bạn không bỏ cuộc, bạn sẽ luôn còn cơ hội”. Mỗi ngày qua đi là cuộc sống trao cho ta những thời cơ và nhắn gửi những bài học kinh nghiệm. Thấm nhuần và thấu hiểu điều đó, rất nhiều ông chủ doanh nghiệp tiếp tục can trường vươn mình tiến về phía trước. Sau dịch Covid-19, Sao Mai Group cũng kịp tung những đòn xung lực mới trên nhiều lĩnh vực như: bất động sản, điện mặt trời, du lịch, xuất khẩu thủy sản và cung ứng lao động cho thị trường nước ngoài.

Một công cuộc tái cấu trúc ở tầm vĩ mô đã cho thấy sự quyết tâm vận hành theo hướng phát huy vai trò của những cá nhân đầu tàu, khẩn trương chuyển đổi phương thức quản lý nhằm khắc phục những hạn chế đã bộc lộ trong thời gian “ngủ đông” vì Covid-19. Tập đoàn Sao Mai lập tức triển khai nhiều dự án lớn mà việc đầu tư sẽ được hoạch định rất khoa học. Tất cả các dự án đều phải tuân thủ lộ trình rót vốn phù hợp trong từng giai đoạn và phần việc rất cụ thể. Sao Mai luôn kiên định những bước đi thận trọng, an toàn trong bất cứ thời điểm nào.

Trên hành trình bắt nhịp với xu hướng phát triển của quốc tế, ông Thuấn chia sẻ: “Còn phải nỗ lực để vươn xa và trong thời gian tới, chúng tôi sẽ dành một tài khóa triệu USD/năm để đầu tư cho công nghệ và đào tạo nhân lực”. Lời khẳng định từ Tổng giám đốc là minh chứng cho quyết tâm chuyển mình vượt qua thách thức. Đây là nền tảng để Sao Mai Group thực hiện mục tiêu trở thành nhà cung cấp điện mặt trời chiến lược theo mô hình Solar Farm công nghệ sinh thái cao vào năm 2021, tiếp tục hoàn thiện mục tiêu khát vọng chinh phục vươn tầm châu lục và thế giới.