Xăng dầu đồng loạt giảm giá mạnh từ 15 giờ chiều nay

Cụ thể là 63,133 USD/thùng xăng RON92 (dùng để pha chế xăng E5RON92), tức giảm 4,473 USD/thùng, tương đương -6,62% so với kỳ trước; 64,950 USD/thùng xăng RON95 (giảm 4,66 USD/thùng, tương đương -6,69% so với kỳ trước); 66,216 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 7,583 USD/thùng, tương đương -10,27% so với kỳ trước); 64,255 USD/thùng dầu hỏa (giảm 9,214 USD/thùng, tương đương -12,57% so với kỳ trước); 290,528 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (giảm 31,559 USD/tấn, tương đương -9,80% so với kỳ trước).