Xăng dầu giảm giá nhỏ giọt

Theo tính toán của liên bộ, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 26.9 như sau: 45,674 USD/thùng xăng RON92, dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 0,289 USD/thùng, tương đương giảm 0,63% so với kỳ trước); 47,348 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,12 USD/thùng, tương đương tăng 0,25% so với kỳ trước); 42,743 USD/thùng dầu diesel 0.05S (giảm 2,45 USD/thùng, tương đương giảm 5,41% so với kỳ trước); 39,125 USD/thùng dầu hỏa (giảm 0,91 USD/thùng, tương đương giảm 2,28% so với kỳ trước); 248,415 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (giảm 13,936 USD/tấn, tương đương giảm 5,31% so với kỳ trước).