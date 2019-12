Xăng giảm giá từ 90 - 192 đồng/lít

Liên bộ Công thương - Tài chính đã có quyết định điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ chiều nay, 16.12.

Theo cơ quan quản lý, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 16.12 có biến động tăng, giảm đan xen, nhưng xu hướng chung là giảm giá với xăng và tăng giá đối với các loại dầu.

Cụ thể, mức giá ngày 16.12 là 70,661 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 (giảm 1,213 USD/thùng, tương đương -1,69% so với kỳ trước); 74,508 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,543 USD/thùng, tương đương -2,03% so với kỳ trước); 75,913 USD/thùng dầu diesel 0.05S (tăng 0,543 USD/thùng, tương đương +0,72% so với kỳ trước); 75,312 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,411 USD/thùng, tương đương +0,55% so với kỳ trước); 251,831 USD/tấn dầu mazút 180CST 3.5S (tăng 17,325 USD/tấn, tương đương +7,39% so với kỳ trước).