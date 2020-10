Xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia

Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, đã có cuộc trao đổi với PV Báo Thanh Niên về những thành tựu trong nhiệm kỳ qua và mục tiêu, giải pháp quan trọng trong nhiệm kỳ tới.

PV: Xin ông cho biết đâu là thành tựu quan trọng nhất của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trong nhiệm kỳ qua?

- Ông Lữ Văn Hùng: Nhiệm kỳ qua, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bạc Liêu đã chung sức chung lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua, đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Điển hình là 20/20 chỉ tiêu kinh tế, xã hội Nghị quyết đề ra đều đạt và vượt, nhiều chỉ tiêu vượt cao và đứng vào nhóm các tỉnh khá của khu vực ĐBSCL. Trong đó có 13 chỉ tiêu vượt, 5 chỉ tiêu trọng yếu đứng trong tốp 5 của khu vực. Tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức khá cao, bình quân đạt hơn 7%/năm, thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao của khu vực; GRDP bình quân đầu người đạt 58,43 triệu đồng/người, tăng hơn 1,8 lần so với năm 2015; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 28.500 tỉ đồng, tốc độ tăng bình quân 21,23%.

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp có chuyển biến quan trọng. Tỉnh đã triển khai dự án (DA) Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm Bạc Liêu; xây dựng khu nuôi tôm an toàn sinh học theo chuẩn của Tổ chức Thú y thế giới. Hiện có 12 công ty, doanh nghiệp và 324 hộ nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, với tổng diện tích 2.250 ha, năng suất tăng từ 10 - 15 lần so với nuôi tôm thông thường. Lĩnh vực công nghiệp có sự chuyển biến quan trọng, trong đó năng lượng tái tạo, năng lượng sạch phát triển mạnh mẽ. Nhà máy điện gió Bạc Liêu công suất 99,2 MW đã hoạt động ổn định và đang thi công 9 DA điện gió mới với tổng công suất 562 MW. Đặc biệt, tỉnh đã thu hút được DA Nhà máy nhiệt điện khí tự nhiên hóa lỏng (LNG), công suất 3.200 MW, tổng vốn đầu tư 4 tỉ USD. Đây là tiền đề quan trọng để Bạc Liêu trở thành một trong những trung tâm về năng lượng tái tạo, năng lượng sạch của quốc gia…

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo tiếp tục chuyển biến tích cực. Đặc biệt, nỗ lực giảm nghèo đạt kết quả rất ấn tượng, toàn tỉnh chỉ còn khoảng 1% hộ nghèo. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; đời sống nhân dân được cải thiện, diện mạo của tỉnh có nhiều khởi sắc.

Ông Lữ Văn Hùng phát biểu chỉ đại tại Đảng bộ TP.Bạc Liêu nhiệm kỳ 2020-2025 Trần Thanh Phong PV: Từ các thành tựu đạt được, theo ông, nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh cần tập trung thực hiện những mục tiêu quan trọng nào?

- Ông Lữ Văn Hùng: Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2025 tiếp tục là tỉnh khá của khu vực và trở thành tỉnh khá của cả nước vào năm 2030; GRDP/người thuộc nhóm cao của vùng; quy mô kinh tế đến năm 2025 tăng từ 2 - 2,5 lần so với năm 2020.

Các chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 10 - 11%/năm. Cơ cấu GRDP theo ngành kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 33,64%; Công nghiệp và xây dựng: 27,79%; Dịch vụ: 34,05%. GRDP bình quân đầu người đến năm 2025: 110 - 120 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 60.000 - 65.000 tỉ đồng. Tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 5 năm đạt 15 - 17%/năm. Số doanh nghiệp thành lập mới là 2.500 doanh nghiệp. Phấn đấu số hợp tác xã thành lập mới là 100 HTX kiểu mới, hoạt động hiệu quả. Tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 45%. Sản lượng thủy sản 600.000 tấn, trong đó sản lượng tôm 300.000 tấn. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.512 triệu USD, trong đó xuất khẩu tôm đạt 1.300 triệu USD. Phấn đấu đạt chuẩn tỉnh nông thôn mới, trong đó có 15/49 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu…

Khu vực nuôi tôm công nghệ cao và Dự án nhà máy điện gió Bạc Liêu Phan Thanh Cường PV: Thưa ông, để hoàn thành tốt các mục tiêu quan trọng nêu trên, Đảng bộ tỉnh cần thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá nào?

Ông Lữ Văn Hùng: Các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 5 trụ cột phát triển kinh tế - xã hội: Phát triển nông nghiệp, trọng tâm là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nâng cao hiệu quả sản xuất tôm, lúa gạo. Phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, trong đó trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí. Đẩy mạnh phát triển du lịch để thật sự trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh. Phấn đấu trở thành trung tâm du lịch của vùng. Đẩy mạnh phát triển thương mại dịch vụ, giáo dục, y tế chất lượng cao. Tăng cường phát triển kinh tế biển gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Ba đột phá là đẩy mạnh các DA về phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia, trong đó trọng tâm là điện gió, điện mặt trời và điện khí. Tập trung phát triển nguồn nhân lực; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp đủ năng lực, bản lĩnh, khát vọng phát triển, lòng yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm cao với công việc được giao và phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó chú trọng: hạ tầng giao thông, nhất là hàng không, cảng biển; hạ tầng điện và công nghệ thông tin; hạ tầng giáo dục, y tế, đô thị lớn.

PV: Trân trọng cảm ơn ông.