Xe không qua trạm thu phí tự động vẫn bị… trừ tiền

Cuối tháng 12, VDTC đưa vào vận hành thương mại 35 trạm thu phí không dừng thuộc dự án BOO2. Trong đó, có 25 trạm thuộc các dự án BOT do Bộ GTVT quản lý, thuộc dự án giai đoạn 2 do Công ty CP Giao thông số VN (VDTC - thành viên Tập đoàn Viettel) làm nhà cung cấp dịch vụ với tên gọi ePass. 10 trạm do các địa phương là cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý.