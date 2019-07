Xe mới khuấy đảo, thị trường xe cũ tranh giảm giá

Tân binh mới khuấy đảo phân khúc xe hạng A

Chuyên gia xe trên trang Chợ Tốt Xe cho rằng, chính sự xuất hiện của các dòng xe mới như Honda Brio, Vinfast Fadil… khiến thị trường xe phân khúc A sôi nổi và nhiều biến động trong tháng qua. Đặc biệt, chính các dòng xe cũ thuộc phân khúc này đã nhanh chóng giảm giá “bán gấp” hàng tồn trước khi khách hàng kịp quay sang chọn chiếc Fadil mới với giá chỉ 359 triệu đồng dành cho khách tại thời điểm từ 1.7, thấp hơn mức giá niêm yết trước đó là 423 triệu đồng. Hiện phân khúc xe hạng A, lọai mới được nhiều người chọn lựa khi mới mua ôtô bởi trọng lượng nhẹ, kích thước gọn gàng lại là dòng xe có có mức giá dưới 500 triệu khá dễ chịu.

"Đây là thông tin rất tốt cho người tiêu dùng", đại diện Chợ Tốt Xe cho biết và thông tin thêm, sự xuất hiện của các dòng xe mới thuộc phân khúc A như Honda Brio, Vinfast Fadil... đã giúp người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn và làm tăng tính cạnh tranh trong phân khúc này. "Honda Brio, Vinfast Fadil và các dòng xe mới ra mắt cùng với các ưu đãi hấp dẫn đã làm cho thị trường trở nên sôi nổi hơn và có ít nhiều thay đổi so với thời gian trước", đại diện Chợ Tốt Xe nhận định.

Xe cũ giảm giá để "đẩy hàng"

Cách duy nhất để có thể cạnh tranh với loạt nhãn xe mới có giá mềm này của các dòng xe cũ là giảm giá và giảm giá sâu mới tồn tại được. Trong tháng 6, trên một số trang các loại xe cũ phổ biến đã có sự giảm giá "không hề nhẹ” dù tỉ lệ bán ra có xu hướng giảm. Theo Chợ Tốt Xe, tỉ lệ bán ra của Kia Morning giảm 5.09% và Chevrolet Spark giảm 10.35% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, đối với dòng xe sản xuất năm 2016, Kia Morning giảm gần trung bình 14 triệu, Hyundai Grand i10 giảm từ 12 triệu, Chevrolet Spark giảm gần 20 triệu so trong vòng 2 tháng gần đây.

Số liệu từ trang Chợ Tốt Xe cho thấy, thị trường xe phân khúc hạng A đã qua sử dụng có sôi động khi giá đăng bán giảm mạnh so với trước. Tổng số tin đăng các dòng xe cũ hạng A tăng lên đến 33.88% so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu giải phóng xe cũ rất cao. Ông Phạm Ngọc Long, đại lý xe cũ tại huyện Bình Chánh nhận xét, nhiều người tranh bán xe cũ để đăng ký mua xe mới dùng loại của Honda, Vinfast mới đây giá lăn bánh chưa tới 500 triệu đồng. “Mức giảm giá phổ biến nhất là 20 triệu đồng, nhưng nếu “cò kè” giảm thêm chục triệu cũng “quất” luôn”, ông Long nói. 2 dòng xe phổ biến đến từ xứ sở kim chi là Hyundai Grand i10 và Kia Morning đang dẫn đầu sự quan tâm của người mua tại thời điểm này. Trong đó, Kia Morning vẫn chiếm vị trí có số lượng tin đăng nhiều nhất và tăng 32.66% so với cùng kỳ năm trước. Hyundai Grand i10 đã tăng đế 67.37% so với cùng thời điểm này năm ngoái, vượt Chevrolet Spark để leo lên vị trí thứ 2 trong danh sách những dòng xe hạng A đã qua sử dụng được người Việt ưa chuộng nhất.