Xe sử dụng dịch vụ thu phí không dừng tại TPHMC quá ít

Theo cơ quan này, từ tháng 10.2018, hệ thống thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ điện tử tự động không dừng (ETC) đã bắt đầu đưa vào hoạt động tại 2 trạm thu phí trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, trạm BOT An Sương - An Lạc trên tuyến Quốc lộ 1, quận Bình Tân do Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật IDICO làm chủ đầu tư đã hoàn thiện 8 làn thu phí ETC và duy trì 2 làn thu MTC (thu phí 1 dừng) cho 2 chiều lưu thông, chính thức hoạt động từ 27.10.2018; trạm thu phí cầu Phú Mỹ trên đường Võ Chí Công (quận 2) do Công ty CP Đầu tư xây dựng Phú Mỹ làm chủ đầu tư đã hoàn thành toàn bộ 8 làn thu phí ETC (2 chiều lưu thông) và duy trì 6 làn thu MTC cho 2 chiều lưu thông, hoạt động từ 23.3.2020.