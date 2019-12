Xu hướng chọn chung cư hiện đại của người Sài Gòn

Căn hộ không “vách ngăn”

TP.HCM vốn đã quen thuộc với nhịp sống hiện đại, năng động. Cách chọn nơi ở cũng vậy, họ yêu thích những căn hộ có thiết kế đơn giản, tối ưu hóa diện tích, thiết bị tiện nghi, hiện đại và không giới hạn trong kết nối.

Sau những nghiên cứu kỹ lưỡng, Sunshine Group đã tạo nên sản phẩm căn hộ “đo ni đóng giày” cho người Sài Gòn. Ở đó, những chi tiết cầu kỳ thay bằng đường nét giản đơn, bê tông thô ráp được thay bằng kính trong suốt, giúp căn hộ hiện đại và hiện đại hơn.

Cụ thể, tại dự án Sunshine City Sài Gòn, các kiến trúc sư đã sử dụng thiết kế kính tràn cho toàn bộ các căn hộ. Việc sử kính tràn giúp căn hộ lấy được ánh sáng tự nhiên vào nhà tốt nhất. Ánh sáng tự nhiên giúp căn hộ giàu sức sống và cư dân có sức khỏe tốt, cùng tâm lý thoải mái. Hiện nay, căn hộ sử dụng ánh sáng tự nhiên đang dần trở nên khan hiếm ở Sài Gòn, do sự “bùng nổ” của các dự án chung cư, cao ốc văn phòng… Chính vì vậy, việc kiến tạo nên không gian tràn ngập ánh sáng như Sunshine City Sài Gòn nhận được sự quan tâm của khách hàng.

Cùng với ưu thế ánh sáng, thiết kế kính tràn còn giúp thu trọn mọi cảnh quan vào tầm nhìn của gia chủ. Thử hình dung, bạn có thể chào đón ngày mới với cảnh sắc tuyệt đẹp khi bình minh vừa lên trên dòng Cả Cấm, hoặc ở một tầm nhìn khác, toàn bộ khung cảnh xanh mát của công viên nội khu sẽ giúp bạn có một khởi đầu hứng khởi.

Chưa hết, ưu thế hàng đầu của việc sử dụng kính tràn là tối ưu hóa diện tích, giúp mở rộng không gian sống của gia đình bạn. Thông thường khoảng ban công trong các dự án căn hộ chung cư thường là ban công lùi, tức chủ đầu tư sẽ tận dụng một phần diện tích của phòng khách để thiết kế ban công nhưng khiến căn hộ bị hạn chế diện tích. Vì vậy, việc sử dụng kính tràn bố trí toàn phòng khách vừa giúp căn hộ rộng rãi hơn, mà vẫn đảm bảo tính năng rộng thoáng, giúp căn hộ đón gió và ánh sáng tự nhiên tối đa. Một phòng khách sử dụng kính tràn sẽ trở nên hiện đại, thời thượng và khẳng định chất sống của gia chủ.

Kính tràn được sử dụng ở Sunshine City Sài Gòn là hệ cửa Low-E. Low-E sẽ giúp bảo vệ từng căn hộ khỏi các tia bức xạ nguy hiểm của mặt trời. Loại cửa kính này còn hạn chế tối đa những bụi bẩn, không khí từ bên ngoài xâm nhập vào nhà, giúp đảm bảo an toàn cho từng thành viên, đặc biệt là trẻ em.

Căn hộ an toàn

Tiếp theo yếu tố hiện đại, an toàn là tiêu chí chọn nhà kế đến của người Sài Gòn. Sunshine City Sài Gòn là dự án đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe. Mỗi căn hộ được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, giúp bảo vệ an toàn cho cư dân sinh sống thông qua chức năng Smart Security. Công nghệ Smart Security được Sunshine Group thiết lập bằng nhiều thiết bị khác nhau như: hệ thống nhận diện gương mặt Face-ID, khóa cửa thông minh Smart Lock, thiết cảm biến thông minh. Tiếp theo yếu tố hiện đại, an toàn là tiêu chí chọn nhà kế đến của người Sài Gòn. Sunshine City Sài Gòn là dự án đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt khe. Mỗi căn hộ được trang bị nhiều thiết bị hiện đại, giúp bảo vệ an toàn cho cư dân sinh sống thông qua chức năng Smart Security. Công nghệ Smart Security được Sunshine Group thiết lập bằng nhiều thiết bị khác nhau như: hệ thống nhận diện gương mặt Face-ID, khóa cửa thông minh Smart Lock, thiết cảm biến thông minh.

Face ID được lắp ở nhiều nơi trong khu căn hộ như bãi đỗ xe, sảnh đón. Face ID giúp nhận biết những chủ nhân quen thuộc của Sunshine City Sài Gòn, phát hiện nhanh những nhân vật lạ khi vào khu căn hộ. Face ID còn có chức năng gọi thang lên đúng tầng căn hộ nơi cư dân sinh sống.

Khóa cửa thông minh Smart Lock giúp cư dân vừa kiểm soát an ninh cho chính căn hộ của mình, vừa tiện nghi khi có đến 3 phương pháp mở cửa: mở cửa bằng mật mã, vân tay và bằng thẻ cư dân. Cửa được lắp đặt tại toàn bộ các căn hộ của Sunshine City Sài Gòn là hệ cửa an toàn, chống cháy Portar - thương hiệu cửa hàng đầu thế giới do Ba Lan sản xuất. Một số thiết bị thông minh khác cũng được lắp đặt sẵn từng căn hộ như cảm biến khói, cảm biến âm thanh, tiếng ồn…

Căn hộ “thông minh”

Công nghệ Smart Homes ở Sunshine City Sài Gòn không chỉ là động tác điều khiển từ xa các thiết bị điện tử, chiếu sáng, rèm cửa. Smart Home ở Sunshine City Sài Gòn cho phép chủ nhân thiết lập một kịch bản sẵn có theo ý muốn và thói quen sinh hoạt. Cụ thể, nếu mỗi cư dân đã lập trình cho một số thiết bị hoạt động trong chế độ “về nhà”, thì khi chế độ này được kích hoạt, một số thiết bị chiếu sáng cần thiết, điều hòa phòng khách, rèm cửa tự động mở. Lập trình này còn giúp tự động định vị và giữ chỗ cho vị trí đậu xe ô tô gần nhất. Công nghệ Smart Homes ở Sunshine City Sài Gòn không chỉ là động tác điều khiển từ xa các thiết bị điện tử, chiếu sáng, rèm cửa. Smart Home ở Sunshine City Sài Gòn cho phép chủ nhân thiết lập một kịch bản sẵn có theo ý muốn và thói quen sinh hoạt. Cụ thể, nếu mỗi cư dân đã lập trình cho một số thiết bị hoạt động trong chế độ “về nhà”, thì khi chế độ này được kích hoạt, một số thiết bị chiếu sáng cần thiết, điều hòa phòng khách, rèm cửa tự động mở. Lập trình này còn giúp tự động định vị và giữ chỗ cho vị trí đậu xe ô tô gần nhất.

Tính năng Smart Home ở Sunshine City Sài Gòn còn được trang bị Loa thông minh - Smart Speaker. Thiết bị này được xem như một “quản gia”, hỗ trợ cho mọi hoạt động của gia đình khi cần thiết. Hay camera 360 - thiết bị quan sát góc rộng giúp chủ nhân quan sát những hoạt động và nhận biết những người lạ đột nhập trong căn hộ của mình.

Thẻ cư dân Sunshine thông minh, ngoài chức năng của một thẻ cư dân bình thường như ra vào, gọi thang máy còn được tích hợp cùng chức năng ATM. Cư dân cũng có thể dùng thẻ này để sử dụng những tiện ích khác trong hệ thống chung của Sunshine Group.