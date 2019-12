Xu hướng second home ‘bùng nổ’ tại Vũng Tàu

Sở hữu vị trí liền kề TP.HCM, Vũng Tàu đang trở thành điểm đến hấp dẫn cho mô hình second home với nhiều lợi thế sẵn có.

Bùng nổ trên thế giới

Mô hình nghỉ dưỡng second home lần đầu tiên phát triển tại Pháp ở những năm 1960. Sau đó, loại hình này bắt đầu xuất hiện sang Mỹ và các quốc gia khác, được giới nhà giàu, quý tộc, thượng lưu sở hữu với mục đích nghỉ dưỡng. Mỹ là nơi có nhiều tỉ phú và loại hình second home này rất phát triển ở đây.

Sau đó, loại hình này còn phát triển ra nhiều nước châu Á và hình thành khái niệm second home với đa dạng sản phẩm - hình thức như biệt thự, nhà phố, căn hộ condotel... Điển hình như dự án Sentosa Island ở Singapore với biệt thự, khách sạn, condotel 5 sao xa xỉ, tích hợp các khu vui chơi giải trí như casino, bảo tàng, nhạc nước thủy cung thu hút nhiều du khách tìm đến nghỉ dưỡng. Ngoài ra, còn có Phuket của Thái Lan hay Bali của Indonesia... Điểm chung của các loại hình second home này đều ở gần biển hoặc núi, hấp dẫn khách du lịch.

Nhiều lợi thế phát triển tại Việt Nam

Xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ 2 bắt đầu xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ những năm 2008 - 2009. Xu hướng này bắt đầu phát triển mạnh khi du lịch bùng nổ, đời sống của người dân tăng cao. Báo cáo của Savills nhận định, Việt Nam đang là điểm đến phù hợp đối với người muốn sở hữu nhà nghỉ dưỡng second home. Tuy nhiên so với các thị trường tại châu Á như Phuket (Thái Lan) hay Bali (Indonesia) thì thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của Việt Nam chỉ mới trong giai đoạn khởi đầu. Thống kê của CBRE cho thấy tổng số bất động sản nghỉ dưỡng cả nước có khoảng 66.000 đơn vị và con số này chỉ bằng một nửa so với 120.000 đơn vị nghỉ dưỡng tại tỉnh Phuket, Thái Lan.

Toàn cảnh thành phố Vũng Tàu

Đặc biệt, nhờ vào nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng và sự phát triển các dịch vụ nghỉ dưỡng giải trí cao cấp, tờ Telegraph (Anh) đã đưa Việt Nam vào top 20 thị trường second home mới nổi.

Vũng Tàu trở thành điểm đến hấp dẫn của mô hình second home

Sức hấp dẫn chủ yếu của second home là vừa có thể nghỉ dưỡng gần đô thị lớn vừa có thể khai thác cho thuê trong thời gian nhàn rỗi. Mô hình tích hợp này phù hợp với nhiều đối tượng khách mua, tận dụng được giá trị sản phẩm và tăng khả năng sinh lời. Và đa số, khách hàng ưu tiên chọn second home gần biển, hướng biển và thuộc tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí tích hợp đầy đủ tiện ích nội khu.

Gần TP.HCM có thể kể đến khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu với bờ biển đẹp, chỉ cách TP.HCM hơn 100 km. Tương lai lại gần sân bay quốc tế Long Thành, việc di chuyển khoảng cách sẽ được thu hẹp, nên sẽ rất thích hợp cho việc nghỉ dưỡng cuối tuần. Trong năm 2018 và 2019 cũng đã chứng kiến sự phát triển mạnh của mô hình second home khi hàng loạt thương hiệu quốc tế đã xuất hiện tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phối cảnh tổng thể dự án Aria Vũng Tàu

