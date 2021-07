Xu hướng second home ‘nở rộ’ giữa đại dịch Covid-19

“Nở rộ” giữa đại dịch

Ngôi nhà thứ 2 hay second home là thuật ngữ dùng để chỉ những loại hình BĐS được xem là ngôi nhà nghỉ dưỡng cho gia đình vào những dịp cuối tuần, lễ tết, bên cạnh ngôi nhà đang cư ngụ, sinh sống hằng ngày.

Tại Việt Nam dù đại dịch Covid 19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động của thị trường BĐS có phần ảm đạm hơn so với 2, 3 năm về trước nhưng chính trong bối cảnh này, những giá trị riêng tư cũng như nhu cầu nghỉ dưỡng của mỗi cá nhân lại được quan tâm hơn hết, qua đó, thúc đẩy xu hướng sở hữu ngôi nhà thứ 2 “nở rộ”.

Cụ thể, trong bối cảnh đại dịch bùng phát, khi hàng loạt các khu du lịch tạm dừng hoạt động, các chuyến bay bị hoãn hủy, những người sở hữu ngôi nhà thứ 2 vẫn có thể ung dung tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình của mình trong không gian chan hòa cùng thiên nhiên, tại một second home ven đô nằm ngay gần thành phố.

Anh Trần Đức Chiến (Hoàng Mai - Hà Nội), chủ nhân của căn biệt thự tại dự án TMS Grand City Phúc Yên chia sẻ: “Khi đại dịch bùng phát, công ty đưa ra chính sách làm việc tại nhà, các cháu cũng phải tạm dừng việc đến trường để học online. Do đó, tôi quyết định đưa cả gia đình về căn nhà thứ 2 tại Vĩnh Phúc để “tránh dịch”. Chỉ khoảng vài chục phút lái xe từ Hà Nội, tôi đã có thể rời xa nhịp sống ồn ào, hối hả của thành phố, tận hưởng khoảng không gian an toàn, riêng tư, thanh bình, thư thái mà không phải lo lắng, bất an trước những ảnh hưởng của dịch bệnh”.

Trong khi nhiều người tạm gác lại kế hoạch trong vài tháng, thì một số người khác lại đang cố gắng tìm mua căn nhà thứ 2 ở nhiều hạng mức giá, để khi đại dịch qua đi, ngôi nhà của họ đã sẵn sàng là nơi nghỉ ngơi thư giãn cho cả gia đình.

TMS Homes Wonder World - Ngôi nhà thứ 2 lý tưởng

Nếu như trước kia, phần lớn người mua ưu tiên lựa chọn Second home càng xa ngôi nhà thứ nhất càng tốt, bởi tâm lý thích khám phá và trải nghiệm những vùng đất mới mẻ, thì ở thời điểm hiện tại, đã có không ít người ưa chuộng các dự án ven đô gần thành phố hơn. Trong số này, Đại đô thị TMS Homes Wonder World của chủ đầu tư TMS Group đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của người mua nhà và giới đầu tư. Dự án nằm ở phía Bắc Thủ đô, chỉ cách Hà Nội 40 phút lái xe, 10 phút để đến cao tốc Hà Nội - Lào Cai, 25 phút đến cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, đồng thời dễ dàng di chuyển đến trung tâm thành phố Hà Nội theo QL2A. Yếu tố vị trí này giúp các gia đình dễ dàng di chuyển từ ngôi nhà thứ nhất tới ngôi nhà thứ 2 khi muốn giải tỏa những áp lực của cuộc sống ồn ào nơi phố thị, hoặc dễ dàng kết nối với những điểm đến khác.

TMS Homes Wonder World - Đại đô thị tiện ích đẳng cấp Bắc Hà Nội

Đặc biệt, đại đô thị phức hợp sinh thái này có mật độ xây dựng vô cùng thấp, chỉ chưa đến 30%, trong khi diện ích cây xanh lớn bao phủ 70% dự án. Đây được coi là điểm nhấn giúp TMS Homes Wonder World ghi điểm với người mua nhà và giới đầu tư.

Ngoài ra, những dự án sở hữu hồ nước lớn thường có giá trị cao hơn các dự án khác nhờ lợi thế cảnh quan và không gian thoáng đãng. Giá trị second home tại TMS Homes Wonder World cũng nhờ đó sẽ gia tăng theo thời gian và có thể làm tài sản để dành cho con cháu sau này.

Trong bối cảnh những dãy nhà cao tầng mọc lên liên tiếp, chỉ số ô nhiễm khói bụi, không khí luôn ở mức cao, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, thì việc lựa chọn second home tại những dự án không quá xa trung tâm thành phố vừa đảm bảo yếu tố đi lại, vừa được tận hưởng không gian xanh thanh bình rõ ràng là một hướng đầu tư thông minh mang đến các giá trị về sức khỏe, vật chất lẫn tinh thần.

Bể bơi vô cực tại dự án TMS Homes Wonder World

Đại diện CĐT dự án TMS Homes Wonder World chia sẻ: “Khi phát triển TMS Homes Wonder World, chúng tôi không chỉ đơn thuần xây nên những ngôi nhà để cư dân sinh sống mà còn kiến tạo một không gian nghỉ dưỡng để họ hưởng thụ. Sự hưởng thụ ấy đề cao yếu tố trải nghiệm của từng cá nhân, ở mọi lứa tuổi thông qua 100 dịch vụ, tiện ích vượt trội cùng không gian cảnh quan sinh thái độc đáo, qua đó, trở thành điểm đến lý tưởng cho những khách hàng mong muốn tìm kiếm một ngôi nhà thứ 2 để nghỉ dưỡng bên cạnh ngôi nhà thứ nhất là nơi sinh sống hằng ngày”.