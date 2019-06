Xử lý hàng loạt cán bộ để doanh nghiệp xây 'lụi' 110 căn biệt thự

Ngày 15.6.2019, tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội, gần 2.300 người đã tham gia giải chạy 'Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future 2019' do Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tổ chức.