Xuất khẩu ảm đạm, giá cá tra vẫn ở mức thấp

Theo đó, giá cá tra nguyên liệu tại ĐBSCL liên tục đứng ở mức thấp, trong khoảng 18.000 - 19.000 đồng/kg đối với loại 700 - 800 gr/con. Trong khi đó, giá thành sản xuất hiện dao động từ 21.000 - 22.000 đồng/kg. Mức giá cá tra hiện nay chỉ bằng 40% so với cùng thời điểm năm 2019. Trong khi đó, báo cáo của Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NN-PTNT) công bố gần đây, ghi nhận giá trị xuất khẩu của ngành hàng cá tra trong 5 tháng đầu năm chỉ đạt trên 106 triệu USD, giảm 39% so với cùng thời điểm năm ngoái.

Cũng theo ông Trần Đình Luân, sản lượng khai thác hải sản trong 6 tháng đầu năm đạt 1,88 triệu tấn, tăng 1,4% so với năm 2019, nguyên nhân là do giá xăng dầu giảm ở mức thấp so với cuối năm 2019 khiến ngư dân tăng cường khai thác. Nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hải sản bị giảm giá. Cụ thể với cá ngừ, giá bán trong tháng 6 tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và TP. Đà Nẵng giảm thêm từ 5.000 - 10.000 đồng/kg. Tổng cục Thủy sản khuyến cáo các cơ sở chế biến, doanh nghiệp đẩy mạnh chế biến hải sản bằng cách đóng hộp, làm nước mắm, làm khô, làm chả...; các địa phương hướng dẫn ngư dân trong thời gian này có thể tạm thời không đi khai thác mà tranh thủ sửa chữa, bảo dưỡng tàu thuyền, ngư cụ. Đối với tàu cá tạm dừng khai thác, chủ tàu đăng ký với chính quyền địa phương để hưởng các chính sách hỗ trợ của nhà nước theo quy định hiện hành.