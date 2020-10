Xuất khẩu cua, ghẹ sang Trung Quốc tăng hơn 360%

Tổng kim ngạch xuất khẩu hải sản của Việt Nam gồm cá biển, surimi, cua ghẹ và nhuyễn thể hai mảnh vỏ sau 9 tháng năm 2020 đạt 1,63 tỉ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó cua, ghẹ có mức tăng tốt nhất là 26%; kế đến là xuất khẩu cá biển tăng 21%; xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ tăng nhẹ 4%. Riêng xuất khẩu surimi giảm 6%.

Chẳng hạn, cua ghẹ và giáp xác khác của Việt Nam trong 9 tháng năm nay đã xuất khẩu đạt 126,9 triệu USD. Mặt hàng này sang Trung Quốc tăng trưởng tốt nhất gần 365% so với cùng kỳ năm trước, bù đắp phần nào khi hàng sang Nhật Bản và Mỹ giảm lần lượt 5% và 26%. Hay xuất khẩu cá biển (trừ cá ngừ, cá tra) đạt 1,2 tỉ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; Xuất khẩu chả cá và surimi đạt trên 228,7 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó bán sang Trung Quốc tăng 25% trong khi nhóm hàng này sang ASEAN và Nhật Bản giảm lần lượt 6% và 22%.