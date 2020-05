Xuất khẩu dầu thô lượng tăng 26%, giá giảm 14%

Cụ thể, cập nhật từ Tổng cục Hải quan đến ngày 4.5, xuất khẩu dầu thô của cả nước trong tháng 4 ước đạt 500.000 tấn, trị giá khoảng 154 triệu USD, tăng 26,5% về lượng và giảm 14,2% về giá trị so với kim ngạch xuất khẩu dầu thô tháng 3.

Tính lũy kế 4 tháng đầu năm, lượng dầu thô xuất khẩu đạt 1,72 triệu tấn với tổng giá trị 734 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2019, lượng dầu thô cả nước xuất khẩu ước tính tăng 25,6% về lượng nhưng giá trị chỉ tăng 4,6%.

Về nhập khẩu, báo cáo cho thấy, nhập khẩu xăng dầu các loại trong tháng 4 khoảng 1 triệu tấn, tăng hơn 105% và trị giá 145 triệu USD, giảm 27,6% so với tháng trước. Tính lũy kế hết tháng 4, lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước khoảng 2,841 triệu tấn với tổng giá trị 1.125 triệu USD. Như vậy, xăng dầu nhập khẩu trong 4 tháng đầu năm 2020 ước giảm 7,3% về lượng và giảm 40,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2019.

Trong khi đó, báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex vừa công bố cho thấy, doanh thu của tập đoàn trong quý đầu năm giảm gần 3.500 tỉ (âm 8%) xuống 38.500 tỉ đồng. Báo cáo nêu do phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.600 tỉ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 500 tỉ đồng nên giá vốn hàng bán của Petrolimex không thay đổi nhiều. Do đó, lãi gộp sụt giảm tới 88% xuống còn 450 tỉ đồng. Đáng lưu ý, Petrolimex ghi nhận lỗ trước thuế 1.700 tỉ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 1.600 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ giảm từ 1.200 tỉ xuống âm 1.893 tỉ đồng. Đây cũng là một trong những doanh nghiệp có báo cáo tài chính quý 1 với mức lỗ lớn nhất tính đến nay. Riêng công ty mẹ Petrolimex đã báo lỗ lên đến 2.300 tỉ đồng. Như vậy, mức lỗ thực tế cao gấp 3 - 4 lần so với con số ước tính 572 tỉ đồng vào đầu tháng 4 của tập đoàn.