Xuất khẩu phục hồi mạnh, GDP quý 1 tăng 4,48%

Cụ thể, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1/2021 ước tăng 4,48%, cao hơn tốc độ tăng 3,68% của quý 1/2020. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%, đóng góp 8,34%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,3%, đóng góp 55,96%; khu vực dịch vụ tăng 3,34%, đóng góp 35,70%.

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng sau Tết Nguyên đán 2021 giảm, giá thực phẩm giảm do nguồn cung dồi dào là nguyên nhân chính làm CPI tháng 3.2021 giảm 0,27% so với tháng trước, tăng 1,31% so với tháng 12.2020. So với cùng kỳ năm trước, CPI tháng 3 tăng 1,16%, thấp nhất kể từ năm 2016; CPI bình quân quý 1/2021 tăng 0,29%, mức tăng thấp nhất của quý 1 trong 20 năm qua.

Về tình hình hoạt động của doanh nghiệp (DN), quý 1/2021 có 29.300 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký 447.800 tỉ đồng. Tổng số DN thành lập mới và trở lại hoạt động trong 3 tháng đầu năm là 44.000.

Tổng thu ngân sách nhà nước từ đầu năm đến 15.3 ước đạt 320.100 tỉ đồng, bằng 23,8% dự toán năm. Tổng chi ước đạt 264.200 tỉ đồng, bằng 15,7% dự toán năm.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý 1 ước đạt 152,65 tỉ USD, tăng 24,1% so cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 77,34 tỉ USD, tăng 22%; nhập khẩu đạt 75,31 tỉ USD, tăng 26,3%. Ước tính cả nước xuất siêu 2,03 tỉ USD.

Theo Cục Hải quan TP.HCM, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của TP trong quý đầu năm ước đạt trên 30,203 tỉ USD, tăng 9,67% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu ước đạt trên 12,8 tỉ USD, giảm gần 4,3% so cùng kỳ năm trước (quý 1/2020 đạt gần 13,375 tỉ USD); nhập khẩu ước đạt 17,403 tỉ USD, tăng 22,85% so cùng kỳ năm ngoái (quý 1/2020 đạt trên 14,165 tỉ USD).