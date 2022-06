Tai nạn Tiền Giang: Một phụ nữ qua đường trên QL1 tử vong sau cú va chạm với xe tải

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra khoảng 6 giờ 50 ngày 20.6. Thời điểm này, một phụ nữ khoảng 40 tuổi điều khiển xe tay ga BS 68P1 - 341.76 lưu thông trên QL1. Khi đến điểm mở dải phân cách, đoạn thuộc địa bàn xã Tam Hiệp, H.Châu Thành, Tiền Giang, người này cho xe qua đường thì bất ngờ va chạm với xe tải BS 63H - 030.83 do tài xế Hồ Thúy Thượng (47 tuổi, ngụ H.Gò Công Tây, Tiền Giang) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận.

Sau cú va chạm mạnh, người phụ nữ ngã xuống đường, được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.





Tại hiện trường, cả 2 phương tiện nằm tại điểm giữa của điểm mở dải phân cách, riêng xe tay ga bị kẹt dưới gầm xe tải, hư hỏng nặng.

Do bị chấn thương đầu quá nặng, đến 15 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt, phối hợp Công an xã Tam Hiệp điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hiện vụ việc được bàn giao cho Công an H.Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.