Tai nạn trên đèo Bảo Lộc, 2 phụ nữ tử vong: Khởi tố, bắt giam tài xế xe 7 chỗ

Sáng 5.5, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết sau khi được Viện KSND TP. Bảo Lộc phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, đơn vị này thực hiện lệnh khởi tố, bắt giam 4 tháng đối với Đào Sơn Hải (41 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức, TP.HCM), liên quan vụ tai nạn làm 2 phụ nữ tử vong trên đèo Bảo Lộc xảy ra chiều 30.4. Theo đó Hải bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Như Thanh Niên đã phản ánh, chiều 30.4 trên đèo Bảo Lộc đoạn qua Km 104 + 600 quốc lộ 20 (thuộc xã Đại Lào, TP.Bảo Lộc) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô 7 chỗ ngồi, 3 xe máy và xe tải. Hậu quả làm 2 phụ nữ đi trên một xe máy tử vong tại chỗ gồm chị Lê Thị K. (35 tuổi, ngụ xã Đắk Rung, H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) và chị Đinh Thị H. (ngụ tại xã Lộc Nga, Bảo Lộc).

Theo kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra Công an TP.Bảo Lộc xác định, bị can Đào Sơn Hải đã có hành vi điều khiển xe ô tô 7 chỗ ngồi biển số 61A - 578.86 theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước và không làm chủ được tốc độ nên tông vào 3 xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước.





Cả 3 xe máy bị xe con 7 chỗ lùa vào gầm xe tải đông lạnh do anh Nguyễn Quốc Th. (31 tuổi, ngụ Đắk Lắk) điều khiển lưu thông cùng chiều bên cạnh. Hậu quả, xe tải cán tử vong 2 phụ nữ đi cùng trên 1 xe máy.

Theo Công an TP. Bảo Lộc, hành vi của bị can Đào Sơn Hải vi phạm khoản 1 Điều 12 luật Giao thông đường bộ; hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” quy định tại điểm đ, khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.