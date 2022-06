Tại sao tỉnh Bình Định xin tạm dừng nhận vắc xin phòng Covid-19?

Ngày 16.6, UBND tỉnh Bình Định cho biết đã có văn bản gửi Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (cùng thuộc Bộ Y tế) đề nghị chưa phân bổ vắc xin phòng Covid-19 cho tỉnh này trong tháng 6 và 7 năm nay.

Theo UBND tỉnh Bình Định, trong tháng 6, tỉnh này liên tục được phân bổ vắc xin phòng Covid-19. Cụ thể, đợt 147, tỉnh Bình Định được phân bổ 148.590 liều vắc xin Pfizer cho người lớn, đợt 148 phân bổ 35.000 liều vắc xin Pfizer cho trẻ 5 - 11 tuổi, đợt 149 phân bổ 40.300 liều vắc xin Moderna cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi (số lượng vắc xin phân bổ này chưa tính số lượng vắc xin phân bổ cho lực lượng công an).

Ngày 10.6, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương ban hành quyết định về việc tiếp tục phân bổ cho tỉnh Bình Định 6.200 liều vắc xin Pfizer cho trẻ em.

Theo UBND tỉnh Bình Định, hiện trên địa bàn tỉnh còn tồn một số lượng lớn vắc xin phòng Covid-19, gồm: 138.336 liều Pfizer cho người từ 12 tuổi trở lên, 30.640 liều Pfizer cho trẻ 5 - 11 tuổi, 40.300 liều vắc xin Moderna cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi (số lượng này chưa tính số lượng vắc xin phân bổ cho lực lượng công an).

Nguyên nhân tồn là do vắc xin được rã đông sớm, hạn sử dụng còn lại rất ngắn, cùng với việc tiếp nhận liên tục số lượng lớn vắc xin và tỉnh Bình Định chưa kịp sử dụng hết số lượng vắc xin được phân bổ từ các đợt trước. Do tình hình dịch trên địa bàn tỉnh hiện nay đã giảm mạnh, nhiều người dân mắc Covid-19 đã khỏi bệnh không tự nguyện tham gia tiêm chủng mũi bổ sung và mũi nhắc lại nên tốc độ tiêm chủng chậm và khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn trước.





Vì vậy, khả năng tỉnh Bình Định có nguy cơ không sử dụng hết vắc xin, dẫn đến hết hạn phải hủy bỏ nếu tiếp tục tiếp nhận thêm vắc xin.

Để đảm bảo sử dụng hiệu quả vắc xin, tránh tình trạng phải hủy vắc xin do hết hạn, UBND tỉnh Bình Định đề nghị Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tạm thời chưa phân bổ tiếp vắc xin phòng Covid-19 cho tỉnh này trong tháng 6 và 7, đồng thời đề nghị điều chuyển 6.200 liều vắc xin Pfizer đợt 150 cho các địa phương khác sử dụng để tỉnh Bình Định tập trung lực lượng tiêm hết số vắc xin hiện còn tồn.