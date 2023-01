Tại sao VFF ‘thích’ HLV Troussier và lại tìm giám đốc kỹ thuật người châu Á?

Hợp đồng giữa VFF với ông Park sẽ khép lại vào ngày 31.1 và người có công rất lớn cho bóng đá Việt Nam trong 5 năm qua đã chân thành chúc VFF chọn được HLV giỏi, tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam gặt hái được nhiều thành công.

Trong số các ứng viên mà VFF đang nhắm tới, như Thanh Niên đã đưa tin, cựu HLV đội U.19 Việt Nam Troussier được VFF thích hơn cả. Xét ở khía cạnh nào đó, nếu ông Troussier lại trở thành đối tác của VFF, cũng sẽ có một thuận lợi không nhỏ cho cả đôi bên vì ông Troussier hiểu rất rõ về… ông Park. HLV Troussier sẽ nắm bắt được ông Park đã gặt hái được thành công tại Việt Nam nhờ những yếu tố nào, cũng như sẽ biết được ông Park chưa thành công ở mặt nào, để từ đó có kế hoạch thay đổi.

Còn về phương diện chuyên môn, nói như một quan chức VFF: “Chúng tôi ưu tiên HLV Troussier trong số các ứng viên. Thời kỳ ông ấy làm đội U.19 Việt Nam có tốt không? Quá tốt đi chứ. Ông ấy có am hiểu bóng đá Việt Nam không? Quá am hiểu đi chứ. Ông ấy có hiểu sâu sắc về bóng đá châu Á không? Rất am hiểu. Vậy không có lý do gì để không thích ông ấy cả. Nhưng từ việc thích đến đàm phán hợp đồng là một câu chuyện. Vấn đề lương bổng cũng sẽ là vấn đề được tính toán rất kỹ”.

Báo Thanh Niên đã từng được phỏng vấn HLV Philippe Troussier một vài lần. Ông đã chia sẻ quan điểm: “Môi trường bóng đá của Việt Nam đang tiến bộ không ngừng, kết quả đạt được làm người hâm mộ hạnh phúc. Hơn một năm sống và làm việc ở Việt Nam trong vai trò giám đốc kĩ thuật của PVF (Quỹ Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam) rồi làm HLV trưởng U.19 Việt Nam, tôi cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng tích cực do bóng đá Việt Nam mang lại.





Các trung tâm bóng đá trẻ xuất hiện nhiều và giúp mang lại thành quả ở bóng đá đỉnh cao. Chúng ta làm đúng hướng và để đạt mục tiêu giành vé dự VCK World Cup, bóng đá Việt Nam vẫn phải đầu tư mạnh mẽ, bài bản. Tôi muốn triển khai công nghệ phân tích trận đấu, cầu thủ phải biết họ cần làm gì, muốn thuyết phục họ thì phải có dẫn chứng bằng dữ liệu cụ thể, chi tiết. Tuy nhiên hiện tại các sân bóng của Việt Nam vẫn thiếu trang bị kĩ thuật, cụ thể nhất là máy quay và thiết bị truyền hình".

Ông Troussier nhấn mạnh: “Việc mở rộng quy mô World Cup vào năm 2026 giúp cải thiện đáng kể cơ hội đủ điều kiện cho Việt Nam, khi châu Á có 8,5 suất tham dự. Tuy nhiên, để nói về World Cup 2022, có nghĩa là chu kỳ vòng loại hiện tại, tôi đồng ý với ông Park rằng khá khó để đạt được mục tiêu Việt Nam vào vòng chung kết. Với số lượng vòng loại hạn chế hơn, cộng với thực tế là có nhiều quốc gia lớn khác đã củng cố vị trí của họ, tôi nghĩ mục tiêu phù hợp nhất với Việt Nam là lọt vào vòng loại cuối cùng. Các trận đấu chính thức với 12 quốc gia bóng đá hàng đầu châu Á, chắc chắn, sẽ mang lại lợi ích lớn cho đội bóng. Nếu bóng đá Việt Nam đặt ra mục tiêu World Cup 2026, các hành động cần phải bắt đầu ngay bây giờ”.

Về chức danh giám đốc kỹ thuật VFF, do ông Adachi (người Nhật) đã hết hợp đồng và VFF đang tính đến việc tìm người mới cũng quốc tịch châu Á.