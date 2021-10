Tài tử Daniel Craig phấn khởi khi được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng

Ngày 6.10 (giờ địa phương), tài tử người Anh Daniel Craig đã có mặt tại Đại lộ Danh vọng ở California (Mỹ) để tham dự buổi lễ tri ân chính mình khi được gắn ngôi sao thứ 2.704 tại nơi này. Sự kiện diễn ra trước khi bom tấn No Time To Die có anh đóng chính được chiếu ở Mỹ ngày 8.10 tới.

Ngôi sao màu hồng có tên tài tử nằm gần ngôi sao của tài tử người Anh Roger Moore (qua đời năm 2017, ông nhận ngôi sao thứ 2.350), người từng đóng vai James Bond trong 7 phim từ năm 1973 đến năm 1985. Với tài tử Daniel Craig, phần thứ 25 trong series phim đình đám James Bond đánh dấu lần thứ 5 anh đóng vai đặc vụ Anh và là lời giã từ của nam nghệ sĩ đối với vai diễn sau 15 năm gắn bó.

Tại buổi lễ, tài tử tâm sự bản thân cảm thấy vinh dự khi được nhận sao trên Đại lộ Danh vọng. "Tên tôi được xuất hiện trên mặt đại lộ này và được bao quanh bởi rất nhiều huyền thoại phim ảnh khác khiến cho tôi thấy mình là một người đàn ông cực kỳ hạnh phúc" - Daniel Craig bộc bạch.





Hai nhà sản xuất phim No Time To Die là Barbara Broccoli, Michael G. Wilson và nam diễn viên Rami Malek - đóng vai phản diện trong phim - cùng xuất hiện tại buổi lễ, chia sẻ những cảm nhận về bạn diễn nhân sự kiện danh dự.

Hiện tại, tổng doanh thu toàn cầu của phim No Time To Die là 121 triệu USD sau khi công chiếu từ ngày 30.9, theo Box Office Mojo. Phim do Cary Joji Fukunaga chỉ đạo, từng nhiều lần hoãn xuất xưởng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Nam diễn viên Daniel Craig đóng vai James Bond từ tác phẩm Casino Royale (2006). Ngay từ tác phẩm này, diễn xuất của anh đã chiếm cảm tình của khán giả. Sau đó, anh tiếp tục đóng trong 4 phần phim James Bond khác và các phim này đều gặt hái nhiều thành công về doanh thu lẫn giải thưởng phim ảnh hàn lâm, tiêu biểu là các phim Skyfall (2012) và Spectre (2015). Bên cạnh các dự án trên, anh còn được biết đến rộng rãi qua các tác phẩm đình đám khác như The Girl with the Dragon Tattoo (2011), Knives Out (2019)...