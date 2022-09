Tài tử Jung Woo Sung được fan kém 30 tuổi cầu hôn

Vào tuần trước, tài tử Hàn Quốc Jung Woo Sung đã có những buổi gặp gỡ người hâm mộ tại các rạp chiếu phim để quảng bá cho tác phẩm điện ảnh Hunt. Sau khi gửi lời cảm ơn đến khán giả, anh cùng các diễn viên khác ký tặng và chụp ảnh cùng mọi người.

Trong quá trình giao lưu, fan nữ của Jung Woo Sung đã giơ tấm bảng cổ vũ có dòng chữ: “Em không thấy sự chênh lệch 30 tuổi giữa chúng ta”. Khi nhìn thấy tấm bảng, ngôi sao sinh năm 1973 đáp lại: “Không, tôi sẽ chụp ảnh thôi, xin đừng làm vậy”. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở đó, người hâm mộ này tiếp tục tiến đến và quỳ gối cầu hôn Jung Woo Sung bằng một bó hoa được chuẩn bị sẵn. Việc này khiến nam tài tử tỏ ra bối rối, anh cố gắng từ chối: “Em đi đi. Anh không chấp nhận đâu”. Thậm chí, Jung Woo Sung còn quỳ xuống như một lời xin lỗi vì đã bỏ qua tấm chân tình của fan.

Sau sự việc, hôm 28.8, công ty quản lý của Jung Woo Sung - Artist Company đã đăng tải một video lên mạng xã hội với tiêu đề: “Xin mọi người đừng cầu hôn”. Trong video, sao nam hạng A nói: “Tôi đã được cầu hôn một lần nữa. Các bạn à, không thể cầu hôn được đâu. Các bạn đang thua thiệt”. Anh tiếp tục xua tay và hài hước nhấn mạnh: “Không thể! Tình yêu này bị cấm đoán”, khiến người xem không khỏi bật cười.

Mọi người cho rằng Jung Woo Sung buộc phải trực tiếp đưa ra thông báo khẩn cấp vì liên tục được người hâm mộ tỏ tình khi tham gia các hoạt động quảng bá cho dự án mới. Tuy nhiên, lời thông báo của nam diễn viên dường như không mấy hiệu quả. Ngay dưới video, khán giả nhanh chóng để lại bình luận và bày tỏ tình cảm của mình: “Không. Hãy để em yêu anh. Yêu Jung Woo Sung thì mất gì chứ”, “Em vẫn muốn cầu hôn ngay cả khi chịu thiệt thòi”, “Em thích tình yêu bị cấm đoán hơn”, “Yêu không phải là tội”...

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Jung Woo Sung từ chối lời tỏ tình công khai của khán giả. Vào năm 2016, trong quá trình quảng bá bộ phim Don't forget me, một người hâm mộ có tên tài khoản là “Học sinh trung học Hapjeong Dong” đã nói với ngôi sao Chứng nhân hoàn hảo rằng: “Em muốn kết hôn với Jung Woo Sung. Mẫu người lý tưởng của anh như thế nào?”. Trả lời người hâm mộ nhỏ tuổi, anh đáp: “Sự chênh lệch tuổi tác là điều không thể vượt qua được. Khi bạn học sinh cấp 2 ở trường Hapjeong Dong đến tuổi kết hôn, một người hoàn hảo và đẹp trai hơn tôi sẽ xuất hiện”. Câu chuyện này cũng từng được mọi người nhiều lần bàn tán.





Vì vậy, cư dân mạng đã đùa và đoán rằng cô gái tuổi đôi mươi vừa cầu hôn Jung Woo Sung tại rạp chiếu phim chính là “học sinh trung học Hapjeong Dong” 6 năm trước. Họ bình luận: “Chắc đây là bạn học sinh cấp 2 ngày xưa rồi”, “Hành động như vậy là đủ rồi đó”, “Tại sao Jung Woo Sung không già đi trong khi học sinh cấp 2 đã trở thành người lớn?”...

Được mệnh danh là mỹ nam được khao khát nhất Hàn Quốc trong suốt hai thập kỷ qua, Jung Woo Sung nổi tiếng với gương mặt điển trai, chiều cao lý tưởng gần 1,9m cùng kỹ năng diễn xuất tài tình. Phần lớn các bộ phim mà anh đảm nhận vai chính đều trở thành tác phẩm ăn khách và đạt doanh thu cao như Steel rain, The king, Asura: the city of madness, The divine move, City of the rising sun, Scarlet innocence… Năm 2019, phim điện ảnh Chứng nhân hoàn hảo đã mang về cho Jung Woo Sung giải Daesang (giải thưởng lớn nhất) tại Lễ trao giải Baeksang Arts Awards lần thứ 55 và danh hiệu “Ảnh đế” khi thắng giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Rồng Xanh lần thứ 40.

Dù đã bước sang tuổi 49, Jung Woo Sung vẫn giữ được vẻ lãng tử và phong trần như ngày mới vào nghề. Hiện, anh đang đảm nhận vai chính trong bộ phim chiếu rạp Hunt. Đây là tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên ngôi sao Trò chơi con mực - Lee Jung Jae thử sức với vai trò đạo diễn.

Hunt lấy bối cảnh những năm 1980, khi chế độ độc tài quân sự lên đến đỉnh điểm, chỉ huy đơn vị đối ngoại Park Pyung Ho (Lee Jung Jae) và chỉ huy trưởng đơn vị nội địa Kim Jung Do (Jung Woo Sung) được giao nhiệm vụ truy đuổi một điệp viên Bắc Triều Tiên. Trong quá trình điều tra, họ dần khám phá ra nhiều sự thật và phát hiện được một âm mưu ám sát gây sốc. Phim nhận được phản hồi tích cực của khán giả và liên tục dẫn đầu phòng vé Hàn Quốc.