Tài tử Pháp Gaspard Ulliel qua đời

Theo Variety, tài tử từng đoạt giải César đang trượt tuyết ở vùng Savoie (Pháp) thì va chạm với một vận động viên trượt tuyết khác tại ngã tư giữa hai con dốc và bị chấn thương não nghiêm trọng. Ngay sau đó, Gaspard Ulliel được đưa đến bệnh viện ở Grenoble bằng trực thăng nhưng không thể qua khỏi.

Chính quyền địa phương đã mở cuộc điều tra về vụ tai nạn, theo AFP. Gaspard Ulliel qua đời một cách đột ngột, để lại bạn gái Gaëlle Piétri và con trai Orso chỉ mới 6 tuổi.

Gaspard Ulliel là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất của Pháp, từng làm việc với nhiều nhà làm phim được đánh giá cao trên khắp thế giới. Anh có một màn trình diễn vô cùng ấn tượng với vai nhà thiết kế thời trang Yves Saint Laurent trong bộ phim Saint Laurent của Bertrand Bonello tranh giải tại Cannes. Gaspard Ulliel cũng đóng vai chính trong It’s Only the End of The World của Xavier Dolan cùng với Marion Cotillard, Léa Seydoux và Vincent Cassel; A Very Long Engagement của Jean-Pierre Jeunet cũng như La Princesse de Montpensier của Bertrand Tavernier.





Đáng chú ý, Gaspard Ulliel lần đầu tiên góp mặt trong vũ trụ điện ảnh Marvel với nhân vật Midnight Man thông qua series Moon Knight chuẩn bị lên sóng Disney+ vào ngày 30.3 tới.

"Gaspard Ulliel thuộc thế hệ diễn viên mới, những người đang làm nên nền điện ảnh Pháp trong tương lai. Cậu ấy biết cách lựa chọn vai diễn và định hình sự nghiệp của mình. Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ từ La Princesse de Montpensier đến It’s Only The End of the World, Gaspard Ulliel đều thể hiện sự kín đáo nhưng đầy lòng nhân ái. Cậu ấy đã cống hiến rất nhiều và mãi ở trong tim chúng tôi", Thierry Fremaux, Giám đốc Liên hoan phim Cannes dành những lời có cánh cho diễn viên quá cố.

Ngoài ra, Gaspard Ulliel còn mang về nhà rất nhiều giải thưởng danh giá trong sự nghiệp diễn xuất của mình, bao gồm cả hai giải César - A Very Long Engagement (2005) và It's Only The End of The World (2017). Nhờ sở hữu gương mặt đẹp như tượng tạc và thân hình săn chắc, Gaspard Ulliel là một người mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón. Anh đảm nhận vai trò gương mặt đại diện cho nước hoa Chanel Bleu de Chanel và đóng vai chính trong quảng cáo của đạo diễn Martin Scorsese cho thương hiệu này.