Tài tử Thái San gặp sự cố nghiêm trọng khi quay MV cùng Hà Phương

Mới đây, tài tử Thái San kết hợp với "ca sĩ tỉ phú" Hà Phương thực hiện dự án âm nhạc Vọng cổ buồn. Đây là dự án âm nhạc đầu tiên cả hai hợp tác chung dù đã quen biết nhiều năm, cùng đứng chung trên sân khấu, cùng từng chụp chung cho báo và lịch vào những năm 1990.

Sản phẩm âm nhạc mới nói về câu chuyện tình yêu đôi lứa trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp. Thái San vào vai chàng trai người yêu của Hà Phương. Vốn là đôi bạn thân nên cả hai nhập vai không hề gặp khó khăn. Ngược lại, Hà Phương lẫn Thái San còn pha trò, tạo không khí vui vẻ.

Nói về dự án âm nhạc Vọng cổ buồn, ca sĩ Hà Phương cho biết: “Đây có lẽ là dự án nhiều kỷ niệm đáng nhớ nhất của Hà Phương cũng như êkíp làm phim. Bởi, bên cạnh những thước phim quay đẹp là những giọt nước mắt của nghệ sĩ tham gia. Hà Phương còn nhớ, có một cảnh quay khi người yêu của Hà Phương là Thái San tử trận trên chiến trường. Lúc này, Trần Sang đã thay mặt Thái San mang giấy báo tử về cho Phương. Khi nhận được thư, giọng đọc thơ của Thái San vang lên khiến cho Hà Phương lẫn Trần Sang không kiềm được cảm xúc, bật khóc như những đứa trẻ. Thậm chí, lúc này, Thái San không có trong cảnh quay, nhưng anh cũng bật khóc khi nghe chính giọng mình vang lên ở thời điểm cô gái (Hà Phương) nhận được giấy báo tử của người yêu".

Để thực hiện MV này, cặp đôi Hà Phương - Thái San lăn xả hết mình, dẫn đến việc tài tử gặp sự cố nguy hiểm. Theo đó, trong một cảnh quay, nam diễn viên Sao em vội lấy chồng bị lửa cháy vào cổ và mặt khiến cả êkíp lo lắng. Với sự cố ngoài ý muốn, Hà Phương vô cùng hoảng loạn, lo lắng cho sự an toàn của bạn diễn. Giọng ca Hoa cau vườn trầu vội vã đưa Thái San vào viện cấp cứu trong đêm.





Nhờ sự cấp cứu kịp thời từ đội ngũ y bác sĩ, sự cố bị lửa đốt không nguy hiểm đến tính mạng của Thái San. Tuy nhiên, anh bị bỏng khá nặng, phải băng bó, hằng ngày phải chịu đau đớn. Hiện tại, vết thương của nam diễn viên vẫn chưa hồi phục hẳn. May mắn, lửa đã không phụt vào mặt Thái San. Anh tâm sự nếu trường hợp xấu nhất xảy ra, anh cũng sẽ chấm dứt luôn sự nghiệp diễn viên.

Nói về sự cố nguy hiểm, Thái San vẫn nhớ như in ngày kinh hoàng xảy ra với mình. Anh bồi hồi: “Đến giờ, tôi vẫn còn nhớ về ngày 11.11 vừa rồi, có thể xem là ngày kinh hoàng nhất đối với Thái San. Trong một cảnh quay, tôi đã nằm xuống trên chiến trường vào lúc 12 giờ đêm, đạo diễn Đỗ Thành An chọn một gốc cây to nơi khu rừng thưa, giữa một bãi đất hoang để thực hiện cảnh bom nổ. Cũng lúc này, sự cố xảy ra khi lửa bốc cháy vào mặt, cổ tôi. Sự cố không ai lường trước khiến êkíp hoảng loạn, vội chạy lại lo lắng cho an nguy của tôi".

Ngoài ca sĩ Hà Phương, đạo diễn Đỗ Thành An cũng lo lắng và cảm thấy áy náy với tài tử điện ảnh. Anh và cả êkíp đã nhận ra sai sót và gửi lời xin lỗi đến diễn viên sinh năm 1974. “Thật ra, làm nghề diễn viên thì chắc chắn sẽ không thể tránh khỏi những sự cố không mong muốn, việc bị thương trong lúc quay cũng là điều đương nhiên, không ai muốn. Tôi còn nhớ, khi sự cố xảy ra quá bất ngờ đối với mình, các bạn trong êkíp và quay phim đã lo lắng cho tôi đến mức quên tắt máy quay, chạy đến xem tình hình để rồi vô tình ghi được hình ảnh quý, cảnh tôi bị đốt như ngọn đuốc sống và sử dụng hình ảnh này để mang vào MV. Cũng chính vì thế, khi MV này được chiếu tại một liên hoan phim đã nhận được lời khen từ bạn bè đồng nghiệp quốc tế", Thái San nói thêm.