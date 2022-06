Tài tử Tom Hanks gầy guộc, có dấu hiệu mắc Parkinson

Hôm 15.6, Tom Hanks được bắt gặp khi đang đi dạo trên đường phố New York (Mỹ). Ông rời khỏi khu dân cư với bộ quần áo rộng rãi và đội mũ lưỡi trai tối màu. Theo Daily mail, nam diễn viên dường như đang phải chật vật vì chứng run tay của mình.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên tài tử từng đoạt giải Oscar gặp phải tình trạng này. Trước đó, khi cùng vợ là Rita Wilson tham gia buổi quảng bá bộ phim mới nhất - Elvis, tay của Tom Hanks liên tục run rẩy trong lúc cầm mic phát biểu. Người xem cũng dễ dàng nhận thấy ông đã gầy đi rất nhiều so với khi tham gia dự án này.

Dù vậy, nhiều người cho rằng có thể ngôi sao Forrest Gump đang giảm béo để phù hợp với vai diễn trong bộ phim tiếp theo của mình. Bởi lẽ, trước đây Tom Hanks từng nhiều lần siết cân một cách nghiêm ngặt để hóa thân vào các nhân vật một cách trọn vẹn. Lần giảm cân ngoạn mục nhất của ông là giảm hơn 22kg khi tham gia tác phẩm Một mình trên hoang đảo vào năm 2000. Ông cũng từng giảm gần 16kg để hoàn thành vai diễn một người mắc bệnh AIDS sắp chết trong Philadelphia năm 1993. Ngược lại, ông cũng từng cố gắng tăng gần 14kg khi đóng trong bộ phim A league of their own năm 1992.

Năm 2013, Hanks tiết lộ trên chương trình Late Show with David Letterman rằng ông đã đến gặp bác sĩ và được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường type 2. Trong một cuộc phỏng vấn với Radio Times, ông cho biết: ''Tôi là một phần của thế hệ lười biếng, tôi là một thằng ngốc và giờ đã mắc bệnh”.





Mặt khác, việc tay Tom Hanks thường xuyên run rẩy được một bác sĩ chia sẻ với Daily mail rằng đó có thể là dấu hiệu ban đầu của bệnh Parkinson. Tiến sĩ Stuart Fischer, tốt nghiệp Đại học Yale, hiện là giám đốc y tế của hai viện dưỡng lão ở thành phố New York nói: “Bàn tay run rẩy có thể là một dấu hiệu ban đầu của bệnh Parkinson. Quá trình này có thể xuất hiện vài tuần, vài tháng hoặc vài năm trước khi bệnh tiến triển”.

Khi được hỏi liệu nó có liên quan đến bệnh tiểu đường của Hanks hay không, tiến sĩ đáp: “Không có mối liên hệ nào giữa Parkinson với bệnh tiểu đường type 2. Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều đó”. Ông cũng loại trừ khả năng có liên quan đến việc Tom Hanks từng mắc Covid-19 trước đây.

Trong khi đó, Tom Hanks hiện đang gây xôn xao dư luận với bộ phim mới Elvis, khởi chiếu tại Mỹ vào ngày 24.6. Bộ phim dự kiến tiếp theo của ông là Here do Robert Zemeckis đạo diễn, ông sẽ đóng vai chính cùng với Robin Wright.