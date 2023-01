Tài tử TVB trải lòng về chuỗi ngày dày vò trong tù

Theo HK01, Dương Minh được ra tù vào ngày 7.1, sớm hơn một ngày so với bản án được tòa án đưa ra trước đó. Vừa được thả tự do, nam diễn viên đã tham gia một cuộc phỏng vấn trên chương trình Scoop của TVB và chia sẻ về những gì bản thân đã trải qua trong 17 ngày ngồi sau song sắt nhà tù. Sao phim Thử thách nghiệt ngã rơm rớm nước mắt và cúi đầu khi xuất hiện trước ống kính. “Thời gian trong đó tôi rất kỷ luật, mất đi sự tự do vốn có. Tôi đã suy ngẫm về nhiều điều, ngẫm nghĩ về những gì mình đã làm và hy vọng rằng việc tôi xuất hiện tại đây là một khởi đầu mới”, anh chia sẻ.

Dương Minh giữ im lặng khi được hỏi về những thông tin cho rằng nam diễn viên đã yêu cầu được bảo vệ vì sợ bị làm hại trong tù và đó là lý do khiến anh bị chuyển đến một nhà tù khác giữa chừng để chấp hành bản án còn lại. Nam diễn viên phim Hồ sơ tuyệt mật chỉ chia sẻ rằng anh không muốn làm TVB thất vọng hay lãng phí những cơ hội mà bản thân đã được trao trong suốt thời gian qua.

Tài tử 41 tuổi thừa nhận bản thân thấy day dứt khi khiến gia đình, người thân yêu và những khán giả đã liên tục ủng hộ mình phải thất vọng. Sao nam TVB chia sẻ những ngày đầu ngồi tù là tồi tệ nhất và anh đã la hét rất nhiều. “Cảm giác tội lỗi là thứ dày vò tôi nhiều nhất trong khoảng thời gian ở đó. Chẳng có ai nói chuyện với tôi, không có gì để bày tỏ cảm xúc của bản thân và xung quanh chỉ có bốn bức tường… thật khó để giết thời gian ở đó”, bạn trai Trang Tư Minh chia sẻ. Nam diễn viên nói thêm rằng các cán bộ và bác sĩ trong trại giam là nguồn động viên, nguồn năng lượng tích cực và đưa ra những lời cảnh báo cần thiết cho anh.





Sau bê bối, Dương Minh chia sẻ anh đã rút ra bài học lớn cho bản thân. Nam diễn viên cảm thấy có lỗi nhất với bố mẹ khi khiến họ lo lắng. Hai người luôn hỏi han, động viên và khích lệ con trai trong thời gian anh ngồi tù. Sao phim Học cảnh hùng tâm cho biết hiện anh chưa thể thăm bố mẹ vì họ đang mắc Covid-19 và được cách ly tại một trung tâm y tế. Nghệ sĩ 8X cũng chia sẻ thêm rằng anh muốn ăn một bát mì vì món ăn này không có trong tù.

Tháng 8.2020, Dương Minh bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu sau đó gây tai nạn trên đường phố thuộc khu Mid Levels (Hồng Kông). Tại hiện trường, nam diễn viên từ chối kiểm tra nồng độ cồn và phân trần rằng mình không được khỏe. Sao phim Đơn luyến song thành bước đi không vững, phải nhờ đến sự hỗ trợ và được đưa đến bệnh viện. Sau nhiều lần hầu tòa và nỗ lực kháng cáo, ngày 22.12.2022, tòa án Hồng Kông bác đơn kháng cáo của Dương Minh. Vì vậy, anh phải chấp hành bản án cũ (2021) gồm 18 ngày tù giam, bị tước giấy phép lái xe trong 2 năm đồng thời đóng tiền phạt vì hành vi lái xe trong tình trạng say rượu sau đó gây tai nạn.

Dương Minh sinh năm 1981, hoạt động dưới trướng TVB từ năm 1999 và được biết đến với các bộ phim: Thử thách nghiệt ngã, Sức mạnh tình thân, Học cảnh hùng tâm, Hồ sơ tuyệt mật, Kiêu hùng, Đao kiếm lưu tình, Bà trùm, Thiết thám… Tài tử có mối tình lâu năm với Á hậu Hồng Kông 2010 Trang Tư Minh. Khi Dương Minh gặp rắc rối và liên tục phải hầu tòa, cô đã luôn bên cạnh động viên, hỗ trợ đắc lực cho người yêu.