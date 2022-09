Tài tử ‘Xác ướp Ai Cập’ Brendan Fraser khóc nức nở ở LHP Venice

Hôm 4.9, phim điện ảnh The Whale của tài tử Brendan Fraser đã có buổi công chiếu tại LHP Venice 2022. Đây là tác phẩm điện ảnh đánh dấu sự trở lại của Brendan Fraser ở vai trò nam chính sau 9 năm. Sau khi kết thúc, The Whale nhận được tràng pháo tay dài 6 phút khiến tài tử Xác ướp Ai Cập (The Mummy) xúc động rơi nước mắt. Anh bần thần và không thể đứng dậy cho đến tận lúc đạo diễn The Whale - Darren Aronofsky tiến đến kêu gọi khán giả tán dương Brendan Fraser.

Theo Variety, Brendan Fraser đã định rời khỏi rạp chiếu sớm vì sợ khán giả, đồng nghiệp sẽ nhìn thấy mình vỡ òa trong cảm xúc. Tuy nhiên, sự tán dương nhiệt thành của mọi người đã níu chân nam diễn viên ở lại. Trong 6 phút liền, Brendan Fraser không thể ngừng khóc. Anh liên tục ôm đạo diễn Darren Aronofsky, vỗ tay và cúi đầu cảm ơn tình cảm của khán giả.

Theo ghi nhận của phóng viên Variety, rất nhiều khách mời trong buổi công chiếu The Whale cũng đã rơi nước mắt khi bộ phim kết thúc. The Whale được dự đoán sẽ đưa Brendan Fraser vào danh sách ứng cử viên sáng giá cho tượng vàng Oscar mùa tiếp theo. Trong phim, Brendan Fraser vào vai một giáo viên bị béo phì nặng 272kg. Cuộc sống của anh gặp nhiều bất lợi do thân hình quá khổ. Chưa kể, người đàn ông này còn khủng hoảng trong việc làm cha, đang vật vã nỗ lực hàn gắn mối quan hệ với đứa con gái tuổi teen nổi loạn.

Được biết để vào vai chân thực nhất, Brendan Fraser phải mặc những bộ đồ độn nặng đến 136 kg. Mỗi ngày quay phim, anh mất tận sáu tiếng để hóa trang. Nam diễn viên thổ lộ sau khi lột bỏ lớp phục trang vào cuối ngày quay, lắm lúc anh cảm thấy bị chóng mặt như say sóng. Sau buổi ra mắt tại Liên hoan phim Venice, diễn xuất của Brendan Fraser được giới phê bình phim ảnh quốc tế ca ngợi. Nhà phê bình Owen Gleiberman nhận xét: “Brendan đã mang đến một màn trình diễn vô cùng cảm động, tinh tế và gây ám ảnh hơn bất kì vai diễn nào anh ấy từng thể hiện”.





The Whale được nhào nặn dưới bàn tay của đạo diễn Darren Aronofsky, một tên tuổi lớn rất có duyên với những giải thưởng điện ảnh hàn lâm danh giá. Darren Aronofsky từng thành công vang dội với những tác phẩm như The Fountain, The wrestler, Black swan hay mother!... Bên cạnh Brendan Fraser, The Whale còn có sự tham gia ngôi sao Stranger Things Sadie Sink, diễn viên gốc Việt Hồng Châu, Samantha Morton, Ty Simpkins…

Đầu những năm 2000, Brendan Fraser là một trong những tài tử đắt giá bậc nhất Hollywood. Anh nổi danh nhờ bộ phim George of the Jungle và loạt phim Xác ướp Ai Cập đình đám. Tài tử sinh năm 1968 thời đó còn là hình mẫu mơ ước của bao cô gái khi sở hữu vẻ ngoài nam tính, thân hình 6 múi vạn người mê. Khi bước sang độ tuổi trung niên, sự nghiệp của Brendan Fraser bị chững lại. Ngoại hình phát tướng của anh cũng trở thành chủ đề bàn tán.

Năm 2013, Brendan Fraser có tham gia phim Breakout nhưng chỉ đóng vai phụ, không gây được tiếng vang. Vì vậy, The Whale được kì vọng sẽ lấy lại hào quang và lòng mến mộ của công chúng dành cho Brendan Fraser sau nhiều năm im hơi lặng tiếng. Sắp tới đây, tài tử Xác ướp Ai Cập sẽ góp mặt trong bộ phim Killers of the Flower Moon của đạo diễn kì cựu Martin Scorsese.