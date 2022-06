Tài xế chở cuộn tôn 'bật' lại CSGT 'thế nào là chằng buộc không chắc chắn'

Sáng 1.6, Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08), Công an TP.HCM lập chốt xử lý xe chở cuộn thép, thép tấm, ống thép tròn không đảm bảo an toàn tại vòng xoay Nguyễn Văn Linh - QL1 (H.Bình Chánh, TP.HCM).

"Giao hàng 1 km, chạy chậm nên không cần chằng buộc..."

Trong sáng 1.6, theo ghi nhận của Thanh Niên tại khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh, có nhiều trường hợp tài xế xe tải chở cuộn tôn, cuộn thép... trên thùng xe.

Qua kiểm tra, Trạm CSGT Tân Túc đã lập biên bản xử phạt 2 tài xế chở cuộn tôn bằng thùng xe, nhưng chỉ cài móc khóa thùng xe, không chằng buộc cuộn hàng hóa an toàn.

Anh L.M.N (30 tuổi) tài xế xe tải biển số 51D-703... chở 2 cuộn tôn với tổng trọng lượng khoảng 13,5 tấn. Khi CSGT yêu cầu mở thùng xe kiểm tra thì phát hiện cuộn tôn chỉ được kê 2 đầu bằng cây gỗ sơ sài. Tuy trên xe có trang bị dây xích, nhưng tài xế không chằng buộc an toàn.

"Tôi biết lỗi sai rồi. Sáng nay do đi vội nên quên chằng buộc cuộn tôn bằng dây xích, chứ trên xe có trang bị đầy đủ thiết bị chằng buộc. Nhưng tôi thấy chở hàng hóa đi gần và chạy chậm với tốc độ khoảng 35 km/giờ nên không có khả năng xảy ra nguy hiểm cho người tham gia giao thông...", anh N. nói.

Anh L.M.Q (50 tuổi, quê Long An), tài xế xe tải biển số 50H-162... cũng phân trần: "Công ty tôi ở cách nơi giao cuộn tôn này khoảng 1 km. Chạy đường trường, không có cầu đường cộng với chạy tốc độ chậm khoảng 30 km/giờ nên cuộn tôn không dễ dàng rơi khỏi thùng xe đâu. Cán bộ có thể kiểm tra, ngay vị trí đặt cuộn tôn, thùng xe có phần thấp hơn để giữ cố định hàng hóa...".

Trường hợp anh L.M.N và L.M.Q bị CSGT lập biên bản xử phạt hành chính lỗi chở hàng mà chằng buộc không chắc chắn hoặc không chằng buộc, bị phạt 700.000 đồng/người. Đồng thời, CSGT yêu cầu 2 tài xế này dùng dây xích có trang bị sẵn trên xe chằng buộc cuộn tôn để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông.





Tài xế không chấp nhận bị phạt

Theo quan sát của chúng tôi, tình trạng xe container chở cuộn thép, cuộn tôn được chằng buộc bằng dây xích, kê cây gỗ 2 đầu lưu thông khá nhiều trên đường Nguyễn Văn Linh.

Có trường hợp tài xế không đồng ý khi bị CSGT xử phạt và cho rằng "quy định không rõ ràng".

Trường hợp anh P.Q.B (42 tuổi, quê Long An) chạy xe container biển số 51R 97... chở cuộn tôn đi hướng từ cảng Tân Thuận (Q.7, TP.HCM) đến Long An. Khi đến vòng xoay Nguyễn Văn Linh, tổ công tác thấy xe anh B. chở cuộn tôn được buộc dây xích hai bên và kê cây gỗ ở 2 đầu là không an toàn, nên dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, khi CSGT mời vào lập biên bản thì anh B. biện bạch: "Bây giờ anh giải thích thế nào là chằng buộc không chắc chắn? Tôi chở cuộn tôn vừa chằng buộc bằng dây xích, vừa kê cây 2 đầu cố định hàng hóa. Chưa kể, nếu làm giá kê chữ A hoặc chữ V thì chiều cao bao nhiêu là an toàn đối với từng loại hàng hóa... cũng chưa quy định rõ ràng, vậy làm sao tôi biết cách thiết kế? Tôi thấy chằng buộc như vậy là an toàn rồi".

Theo quy định hiện hành, hành vi chở hàng mà chằng buộc không chắc chắn hoặc không chằng buộc sẽ bị xử phạt 600.000 - 800.000 đồng. Nếu gây tai nạn thì phạt 8 - 12 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe từ 2 - 4 tháng.

Sau khi nghe anh B. phân trần, tổ công tác kiểm tra các biện pháp chằng buộc cuộn tôn rồi nói: "Hiện hành chưa có quy định cụ thể về việc chằng buộc an toàn đối với từng loại hàng. Trường hợp này tài xế chở hàng hóa không có thùng kín, đặt cuộn tôn dọc theo thùng xe, có chằng buộc bằng dây xích và kê cây gỗ cố định hàng hóa... nên rất khó xử lý. Hôm nay chỉ nhắc nhở thôi!".