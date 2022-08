Tài xế ô tô lái ẩu suýt gây tai nạn, còn thách thức… ‘ý mày như nào’?

Cư dân mạng mới đây vô cùng bức xúc khi xem qua một đoạn video ghi lại tình huống một tài xế ô tô lái xe vào cua ẩu suýt gây tai nạn, sau đó còn tỏ thái độ “hổ báo”, thách thức người khác.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 18 giờ ngày 28.8.2022 trên Quốc lộ 6, đoạn qua địa bàn thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô con ghi lại được, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên đường nhánh qua cầu Đồng Chúi. Khi vừa ra đến ngã giao với Quốc lộ 6, tài xế giật mình khi phát hiện phía trước xuất hiện một ô tô khác màu trắng hiệu Kia K3, mang biển kiểm soát 28A-145.28 đang ôm cua rẽ trái từ Quốc lộ 6 vào hướng cầu Đồng Chúi.

Đáng nói, dù đường khá thoáng nhưng tài xế chiếc Kia K3 này lại không mở rộng góc cua để đi đúng làn, mà ôm cua chếch sang trái, lấn gần hết làn đường dành cho các xe hướng ngược lại rẽ phải.

Chưa hết, sau khi lái ẩu khiến ô tô gắn camera hành trình phải phanh gấp để tránh, tài xế chiếc Kia K3 còn xuống xe trong tình trạng người nồng nặc mùi rượu và tiến về phía tài xế ô tô gắn camera hành trình, tỏ thái độ thách thức… “ý mày như nào?". Rất may, sau đó có người đến can ngăn, vụ việc không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.





Mặc dù vậy, đoạn video ghi lại toàn bộ tình huống giao thông nói trên sau đó được đăng tải trên các diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng lan truyền, thu hút sự chú ý từ đông đảo cư dân mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức phẫn nộ trước hành vi lái xe chạy ẩu cùng thái độ “hổ báo” của tài xế xe Kia K3 nói trên.

Facebook Hoàng Công Định tức giận: “Lái ngu còn bố đời”. Tài khoản Nguyễn Quân bức xúc: “Xem mà ngứa cả mắt. Lái xe kiểu đấy mà dám xuống thách thức người khác. Đúng là ý thức kém mà dân trí còn thấp”.

Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ sự ủng hộ với cách giải quyết tình huống điềm tĩnh của tài xế ô tô gắn camera hành trình. Facebook Vũ Thùy Linh cho rằng: “Nhường nhịn là đúng, chấp với thằng say lúc ấy mình chỉ có thiệt”. Tài khoản Phúc Ngố đồng tình: “Đúng rồi, ra xã hội một điều nhịn chín điều lành. Phải em cũng vậy, bác cho em xin lỗi thế cho xong chuyện”. Cùng quan điểm, nick name Nguyễn Dũng viết: “Gặp thể loại này cứ né. Tránh voi đâu có xấu đâu, em thì cứ về nhà an toàn là được”.