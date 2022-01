Tài xế xe tải liều lĩnh, ‘cà khịa’ container suýt gây tai nạn

Một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, ghi lại tình huống giao thông nguy hiểm, khi một xe tải cố tình tạt đầu xe container, suýt dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 10 giờ sáng 30.12.2021 trên Đại lộ Thăng Long, đoạn qua địa phận huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội.

Theo hình ảnh được camera hành trình gắn trên ô tô phía sau ghi lại, thời điểm nói trên, ô tô này đang lưu thông trên Đại lộ Thăng Long. Lúc này, một xe tải di chuyển phía trước, trên làn trong cùng sát dải phân cách bất ngờ đánh lái sang phải, tạt đầu một xe container.

May mắn, tài xế container dù giật mình nhưng vẫn kịp thời phản ứng, phanh gấp tránh được tai nạn nghiêm trọng.





Không rõ trước đó hai tài xế này có mâu thuẫn hay không. Tuy nhiên, đoạn video sau khi được đăng tải trên một số diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý từ đông đảo cộng đồng mạng. Đa phần người xem đều tỏ ra hết sức bức xúc với cách lái xe liều lĩnh, bất chấp nguy hiểm của tài xế xe tải.

Facebook Hưng Trần Văn phẫn nộ: “Làm tài xế mà lái xe vô ý thức, không nghĩ đến người khác. Tình huống này may mắn không gây tai nạn, nếu chẳng may va chạm thì chưa biết chừng giết bao nhiêu mạng người. Đề nghị phạt nặng”. Tài khoản Bảo Lâm tức giận: “Xem mà hú vía. May anh lái xe container còn tỉnh, không thì thằng xe tải có khi không còn cơ hội ôm vô lăng nữa”.