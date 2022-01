Tạm dừng thi công dự án khu biệt thự trên đất rừng

Hôm qua (25.1), Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán vé máy bay giả .