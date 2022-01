Tạm giữ hình sự chủ tịch xã liên quan vụ giết hổ nấu cao

Trao đổi với báo chí chiều nay 13.1, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó bí thư thường trực Thị ủy Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, xác nhận ông Ngô Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Tiên Phong đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX.Phổ Yên tạm giữ hình sự để điều tra về số xác hổ đông lạnh tàng trữ tại nhà riêng. Việc điều hành UBND xã Tiên Phong đã được bàn giao cho một phó chủ tịch xã phụ trách trong thời gian ông Quân bị tạm giữ.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, ngày 6.1, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên và Công an TX.Phổ Yên đã bắt quả tang tại hộ gia đình ông Ngô Văn Quân (51 tuổi), trú tại xã Tiên Phong đang diễn ra việc giết 1 con hổ để nấu cao.





Trong khu vực bếp ăn và sân nhà ông Quân, cảnh sát còn phát hiện và thu giữ nhiều vật chứng liên quan gồm 1 xác hổ đông lạnh, 1 bộ xương hổ, 2 bộ da hổ và 1 đầu sơn dương đông lạnh và các loại xương, thịt động vật.

Tiến hành khám xét nơi ở của ông Ngô Văn Quân, cảnh sát tiếp tục phát hiện 1.578 gói cao thành phẩm, 21 lọ thủy tinh đựng chất lỏng có ghi “1cc mật gấu tươi”.

Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thái Nguyên đã bàn giao hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an T.X Phổ Yên điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an T.X Phổ Yên đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với ông Ngô Văn Quân để điều tra theo quy định của pháp luật.