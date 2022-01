Tân Hoàng Minh 'quay xe', lô đất Thủ Thiêm sẽ về tay ai?

Những ngày qua, dư luận vẫn chưa hết sôi động sau bức tâm thư gửi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, UBND TP.HCM… xin rút khỏi dự án Thủ Thiêm đã đấu giá thành công vào giữa tháng 12.2021.

Luật sư Trương Thanh Đức - Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết tiếp diễn, các bên cần có sự thỏa thuận hủy kết quả đấu giá bằng văn bản. Trong trường hợp này là thỏa thuận giữa Công ty Ngôi Sao Việt, Trung tâm Quỹ đất (Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM) và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.HCM). Sau khi hủy kết quả, nếu các bên có lỗi gây thiệt hại sẽ phải bồi thường theo quy định.

Nếu hết thời hạn 90 ngày nhưng không có văn bản thống nhất chấm dứt hợp đồng đấu giá giữa các bên, doanh nghiệp cũng không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền đấu giá thì mới vi phạm hợp đồng, phải chịu mất cọc và chịu phạt (nếu có) theo điều kiện hợp đồng.

Cũng theo vị này, sau giai đoạn ghi nhận kết quả đấu giá cao nhất và đơn vị trả giá nộp tiền đặt trước, nếu đơn vị trúng đấu giá từ chối mua ngay sau đó thì đơn vị trả cao thứ hai mới được xem xét mua tài sản đấu giá kèm theo một số điều kiện.

Trường hợp này, phiên đấu giá đã chấm dứt, các bên đã ký hợp đồng mua tài sản đấu giá và UBND TP cũng đã có quyết định công nhận kết quả đấu giá. Số tiền đặt trước giờ đã chuyển thành tiền cọc và nếu đơn vị trúng đấu giá không tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ tiếp theo thì xem như họ bỏ cọc, mất số tiền này. Lô đất trên trở lại là đất công thuộc quyền quản lý của Nhà nước.





"Tóm lại, đến giờ phút này lô đất Thủ Thiêm vẫn đang thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, theo đúng kết quả phiên đấu giá đã được công nhận vào ngày 10.12.2021. Sau khi đơn vị này chính thức hủy hợp đồng, TP.HCM sẽ làm lại hồ sơ để thực hiện đấu giá lại từ đầu" - luật sư Đức thông tin.

Trước đó, phiên đấu giá công khai 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.HCM) vào ngày 10.12 có khoảng 21 doanh nghiệp bất động sản trong nước và nước ngoài tham gia. Lô đất 3-12 khu chức năng số 3 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP.Thủ Đức, TP.HCM) có diện tích hơn 10.000 m2 có sự so kè quyết liệt khi có đến 70 lượt trả giá trước khi nhà đầu tư cuối cùng chốt giá thành công.

Ở lượt trả giá thứ 69, đại diện CapitaLand One Financial đưa ra mức 23.800 tỉ đồng, thấp hơn 700 tỉ đồng so với mức giá mà Công ty Ngôi Sao Việt thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh trúng đấu giá.

Tuy nhiên, ngày 11.1 qua, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh, chính thức xin đơn phương chấm dứt hợp đồng mua lô đất trúng đấu giá tại Thủ Thiêm.