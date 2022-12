Tặng 40 con bò giúp người khuyết tật có điều kiện vươn lên trong cuộc sống

Ngày 10.12, tại huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang), Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang phối hợp trao 40 con bò sinh sản cho người khuyết tật không có kinh tế ổn định tại địa phương. Kinh phí cho chương trình này hơn 720 triệu đồng, do Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐ-TB-XH) hỗ trợ.

Theo chị Trương Thanh Thúy, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang, có tổng cộng 22 hộ dân xã An Tức và 18 hộ dân ở xã Núi Tô (huyện Tri Tôn) thuộc diện có người khuyết tật, hộ cận nghèo, không có nghề nghiệp ổn định được tặng bò giống từ chương trình.

“Đây là chương trình nhằm giúp đỡ người khuyết tật có điều kiện lao động phù hợp với bản thân, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo. Chúng tôi rất cám ơn Cục Bảo trợ xã hội đã triển khai thực hiện mô hình ý nghĩa này để giúp người dân khó khăn có điều kiện ổn định kinh tế gia đình, vươn lên trong cuộc sống”, chị Thúy nói.





Là người được bò từ chương trình hỗ trợ, ông Chau Tôm (ngụ ở ấp Ninh Thuận, xã An Tức, huyện Tri Tôn, An Giang) vui mừng nói: “Nhận được bò gia đình tôi rất vui và phấn khởi. Tôi hứa sẽ chăm sóc bò thật tốt để có thể giúp tôi vượt qua khó khăn trong thời gian tới”.