Tăng trưởng bền vững, Ngân hàng Bản Việt công bố kết quả kinh doanh 2021

Tăng trưởng - bền vững - chất lượng

Tính đến 31.12.2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt gần 76.600 tỉ, tăng 25% so với 2020 và hoàn thành vượt kế hoạch đặt ra. Tổng huy động vốn đạt hơn 70 nghìn tỉ, dư nợ tín dụng đạt hơn 46 nghìn tỉ tăng lần lượt 20% và 16% so với năm ngoái.

Riêng trong quý 4.2021, quán triệt đúng chỉ đạo chung của NHNN, Ngân hàng đã ưu tiên mạnh mẽ nguồn lực để tiếp tục giảm lãi suất cho vay với nhóm ngành kinh tế ưu tiên, giảm phí… để đồng hành cùng khách hàng vượt qua tác động của dịch bệnh; đồng thời đẩy mạnh trích lập dự phòng toàn bộ với danh mục tín dụng của khách hàng bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh Covid-19. Với các chính sách miễn giảm lãi, cơ cấu lại nợ, miễn giảm phí,… ngân hàng Bản Việt đã hỗ trợ kịp thời cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp với tổng dư nợ 8.000 tỉ đồng

Kết thúc năm tài chính 2021, tổng thu nhập đạt gần 1.700 tỉ, tăng 20% so với 2020. Trong đó thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 1.400 tỉ, tăng 30% đến chủ yếu từ việc giảm chi phí vốn, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 28% nhờ đẩy mạnh hoạt động phát hành thẻ, dịch vụ bảo hiểm và thanh toán Lợi nhuận ngân hàng đạt 311 tỉ đồng, vượt 7% so với kế hoạch. Đóng góp chính vào việc hoàn thành lợi nhuận đến từ sự tăng trưởng về quy mô tài sản và tăng trưởng quy mô tín dụng, thu nhập từ xử lý nợ và quản lý chặt chẽ chi phí hoạt động của Ngân hàng.

Năm vừa qua, Bản Việt cũng hoàn thành các dự án trọng điểm phục vụ cho việc quản trị chất lượng và hiệu quả hoạt động như dự án phân tích lợi nhuận đa chiều, lợi nhuận điều chỉnh rủi ro trên vốn RAROC; đồng thời Ngân hàng cũng bắt đầu triển khai các dự án hiện đại hóa và nâng cao minh bạch theo chuẩn mực quốc tế như dự án Chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS9, hệ thống Quản lý quan hệ khách hàng CRM trên nền điện toán đám mây…

Đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số





Với tinh thần mạnh dạn - dám thử nghiệm trong lĩnh vực chuyển đổi số, Ngân hàng Bản Việt đã mang lại nhiều trải nghiệm mới mẻ, hữu ích đến khách hàng. Bản Việt là một trong các ngân hàng tiên phong đưa vào các tính năng giao dịch mới phục vụ khách hàng không cần phải đến ngân hàng: mở thẻ tín dụng online, chuyển/nhận tiền 247 bằng QR hoặc số điện thoại, vay cầm cố sổ tiết kiệm, nhiều hình thức gửi tiết kiệm để chọn lựa,…trên ngân hàng số Digimi. Sự xuất hiện của Digimi đã được thị trường đánh giá là 1 trong 3 sự kiện “hot” về ngân hàng số năm qua, đồng thời Digimi cũng nhận được giải thưởng “Ứng dụng ngân hàng mới tốt nhất Việt Nam 2021” do tạp chí Global Banking & Finance Review bình chọn. Điều này cũng mang lại sự tăng trưởng tốt về số lượng khách hàng mới cho ngân hàng. Tổng số lượng khách hàng tăng gần 60% so với 2020. Riêng về khách hàng mới trên kênh số tăng trưởng gần gấp đôi so với năm trước, trong đó số lượng giao dịch và giá trị giao dịch đều tăng lần lượt gấp ba.

“Năm 2021 là một năm có nhiều thách thức vì những ảnh hưởng nặng nề không lường trước của dịch bệnh và những thay đổi của thị trường. Bên cạnh những định hướng chung đã được đưa ra đầu năm, chúng tôi đã nhanh chóng và linh hoạt điều chỉnh kịp thời các chương trình, chính sách để đảm bảo sự ổn định và tăng trưởng phù hợp. Không chỉ mở rộng được hệ khách hàng mới, tỷ lệ khách hàng gắn bó với Bản Việt trong năm 2021 cũng rất cao. Điều này đã cho thấy sự tin tưởng và uy tín của Bản Việt ngày càng cao đối với khách hàng, thị trường” - Ông Ngô Quang Trung, Tổng Giám đốc Bản Việt chia sẻ.

Vừa qua, Ngân hàng Bản Việt cũng vinh dự nhận được 2 giải thưởng “Top 20 thương hiệu ngân hàng Việt Nam 2021” và “Top 5 thương hiệu ngân hàng có tiềm năng phát triển tốt nhất” trong khuôn khổ giải thưởng Brand Awards Việt Nam. Cổ phiếu BVB cũng được đánh giá là một trong các cổ phiếu có tính thanh khoản tốt trên thị trường, thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Tính từ đầu năm đến nay, khối lượng giao dịch mỗi phiên trên 2,9 triệu cổ phiếu/phiên, thuộc top 5 sàn Upcom và Top 15 các ngân hàng niêm yết.