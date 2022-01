Tập đoàn bất động sản Thắng Lợi vinh dự nhận giải thưởng ‘Thương hiệu vàng TP.HCM 2021’

Đây là giải thưởng do Sở Công Thương TP.HCM cùng Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có kết quả xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm, dịch vụ trong năm 2021.

Sau hơn 2 tháng phát động với sự tham gia của 62 doanh nghiệp đến từ nhiều lĩnh vực. Tối ngày 6.1.2022, đại diện lãnh đạo UBND TP.HCM đã chính thức công bố và trao giải thưởng thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2021 cho 30 đơn vị đã có những thành tích, dấu ấn xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế chung của thành phố.

Theo đơn vị tổ chức, trải qua công tác đánh giá với những tiêu chí khắt khe, 30 thương hiệu của doanh nghiệp đạt giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2021 đều là những thương hiệu uy tín, tiêu biểu từ các lĩnh vực, ngành nghề của 4 ngành công nghiệp trọng yếu và 9 ngành dịch vụ chủ yếu của thành phố.

Phát biểu tại lễ trao giải, Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết, trải qua hai lần tổ chức, thành phố đã có 60 thương hiệu uy tín tiêu biểu trong ngôi nhà thương hiệu của TP.HCM. Thành phố kỳ vọng đây là những cánh chim đầu đàn đủ sức để bay xa và dẫn dắt các thương hiệu khác cùng phát triển khẳng định thương hiệu ở thị trường quốc tế. Thương hiệu của doanh nghiệp cũng chính là thương hiệu của thành phố và thương hiệu của thành phố không tách rời thương hiệu doanh nghiệp.

Trong bối cảnh TP.HCM cùng cả nước bắt tay khẩn trương vào khôi phục kinh tế, vai trò của các thương hiệu sản phẩm không chỉ tạo động lực cho việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp mà còn tạo động lực tăng trưởng mới cho kinh tế của TP, cùng TP đẩy mạnh tái thiết kinh tế sau tác động của đại dịch. TP.HCM sẽ khơi thông đa dạng nguồn lực, tháo gỡ những nút thắt trong lưu thông hàng hóa, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi nhất cho doanh nghiệp... Song song đó, lãnh đạo TP.HCM chú trọng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số; ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng, , giảm chi phí giao dịch, nâng cao tính cạnh tranh... để doanh nghiệp ngày càng phát triển và tỏa sáng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố bền vững.





Trong lễ trao thưởng, Tập đoàn BĐS Thắng Lợi cũng vinh dự được vinh danh trong 30 doanh nghiệp thương hiệu vàng TP.HCM năm 2021. Trong năm 2021, dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động không nhỏ đến các kế hoạch hành động mà doanh nghiệp đã đặt ra trước đó. Thế nhưng, bằng những ứng phó linh hoạt, cùng với đó là vận dụng thành công chuyển đổi số trong doanh nghiệp, nhờ đó dù ảnh hưởng của dịch bệnh, Tập đoàn BĐS Thắng Lợi vẫn ghi nhận thành tích kinh doanh khả quan, mở rộng hệ thống sinh thái lên 18 công ty thành viên.

Song song với các hoạt động kinh doanh ấn tượng trong năm 2021 đầy thử thách, Tập đoàn BĐS Thắng Lợi còn thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, thể hiện rõ nét vai với cộng đồng xã hội thông qua các hoạt động tài trợ, tiếp sức tuyến đầu ngay trong đại dịch Covid-19 với tổng ngân sách lên đến hàng tỉ đồng. Theo đó, ngay khi đợt dịch lần thứ 4 bùng phát Tập đoàn BĐS Thắng Lợi đồng hành cả nước trong hàng loạt hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 như hỗ trợ Quỹ vaccine phòng Covid-19 tại tỉnh Long An, hỗ trợ thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các tuyến đầu chống dịch tại TP.HCM và nhiều địa phương khác; tặng gạo và nhu yếu phẩm cho các khu dân cư đang cách ly, phối hợp cùng tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An thực hiện chương trình ATM Oxy… Ngoài ra, Tập đoàn BĐS Thắng Lợi còn tài trợ kinh phí xây cầu Bình Đức, kết hợp cùng CLB 2030 thực hiện thư viện caravan thứ 12, đồng hành cùng các em học sinh khó khăn tại huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa…

Có thể nói, giải thưởng năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp chính là điểm sáng đầy khích lệ, là động lực để doanh nghiệp ngày càng nỗ lực hơn trong vai trò là một trong những thương hiệu đi đầu của TP.HCM. Đây không chỉ là điểm sáng của cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM, mà còn là kết quả đầy khích lệ trong sự nỗ lực chung với mục tiêu kép xuyên suốt là “vừa phòng chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế.