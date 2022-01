Tập đoàn Danh Khôi ra mắt thành công tòa tháp The Gemini

Cơ hội đầu tư giá trị dịp đầu năm 2022

Diễn ra vào sáng 15.1.2022 tại Trung tâm sự kiện White Palace (TP.HCM), sự kiện ra mắt tòa tháp The Gemini thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng. Với chủ đề “Đặc quyền thương gia - Tinh hoa thịnh vượng”, Tập đoàn Danh Khôi đã giúp khách hàng có một cái nhìn tổng thể về bức tranh thị trường BĐS Bình Dương hiện nay cùng những cơ hội đầu tư giá trị, trong đó các căn hộ cao cấp tại tòa tháp The Gemini thuộc phức hợp thương mại và căn hộ cao cấp Astral City là một lựa chọn không thể bỏ qua.

Bình Dương năm 2021 bất chấp dịch bệnh vẫn là địa phương hút FDI đứng thứ 2 cả nước. Tỉnh hiện có tổng số 4.016 dự án đầu tư từ 65 quốc gia, vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký hơn 37 tỉ USD. Về quy mô phát triển công nghiệp, tỉnh có 41 khu công nghiệp và cụm công nghiệp, tổng diện tích hơn 13.456 ha. Điều này cũng tạo ra nhu cầu an cư của đông đảo chuyên gia, lao động cao cấp. Đây chính là yếu tố thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của thị trường căn hộ cao cấp tại địa phương. Đối với nhà đầu tư hiện nay, việc sở hữu một căn hộ cao cấp tại đô thị hạt nhân như Thuận An, Bình Dương mở ra một tiềm năng sinh lời hấp dẫn. Tiềm năng tăng giá trị không chỉ đến từ sức bật chung của thị trường BĐS đô thị trẻ mà còn đến từ tiềm năng khai thác cho thuê trong tương lai, nhất là khi tỉnh hiện chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu an cư của giới lao động cao cấp.

Tại sự kiện ra mắt, Tập đoàn Danh Khôi đã cho ra mắt khách hàng những căn hộ đẹp nhất, sang trọng và đẳng cấp nhất của tháp The Gemini với 40 tầng, cung cấp khoảng 650 căn hộ, bao gồm sky villas, căn hộ cao trần, được thiết kế từ 1-3 phòng ngủ, có diện tích từ 45-150m2.

Các căn hộ tại The Gemini còn gây ấn tượng với thiết kế kính tràn nguyên khối vừa sang trọng hiện đại vừa mở ra tầm nhìn panorama độc đáo. Cư dân The Gemini được tận hưởng các tiện ích đỉnh cao mà hiếm có dự án nào tại Bình Dương có được. Ngay bên dưới khối đế căn hộ là hàng loạt tiện ích chuỗi boutique shophouse, tiệm hoa, tiệm trà, cửa hàng thời trang, rạp chiếu phim, công viên trung tâm, suối nhiệt đới… Tầng 20 ghi điểm với các tiện ích nghỉ dưỡng đỉnh cao như vườn yoga, vườn thiền, nhà hàng cà phê, hồ bơi chân mây…





The Gemini tự hào là tòa tháp sở hữu 2 mặt tiền với một mặt là đại lộ tài chính - thương mại - dịch vụ, mặt còn lại tiếp giáp trực tiếp đường trục ven kênh phía sau dự án. Nhờ vào đó, cư dân di chuyển đi làm, mua sắm, giải trí đều thuận lợi và nhanh chóng. Đồng thời, trong bán kính 10km xung quanh dự án là hàng loạt tiện ích ngoại khu hiện hữu như: Aeon Mall, Lotte Mart, Minh Sáng Plaza, sân golf Sông Bé, bệnh viện Hạnh Phúc, Columbia Asia, trường MMI,…

Cơ hội sở hữu hấp dẫn với nhiều ưu đãi

Hiện nay, các căn hộ tại tòa tháp The Gemini đang được Tập đoàn Danh Khôi - đơn vị hợp tác đầu tư và DKRA Vietnam - Tổng đại lý Tiếp thị và phân phối dự án giới thiệu ra thị trường với mức giá chỉ từ 1,9 tỉ đồng/căn. Đây được đánh giá là mức giá vô cùng hợp lý, sở hữu tiềm năng gia tăng giá trị nhanh chóng trong tương lai.

Thời điểm hiện tại, khách hàng chỉ cần thanh toán 30% cho đến khi nhận nhà, 70% giá trị còn lại được ngân hàng hỗ trợ cho vay trong 25 năm. Đặc biệt, khách hàng được chủ đầu tư tài trợ lãi đến khi bàn giao nhà tối đa không quá 24 tháng, được ân hạn gốc và được chủ đầu tư hỗ trợ phí trả trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất.

Với pháp lý minh bạch, sổ hồng sở hữu lâu dài, chủ nhân căn hộ The Gemini có nhiều lựa chọn tận hưởng cuộc sống tiện nghi hiện đại hoặc đầu tư khai thác cho thuê, kinh doanh hoặc chuyển nhượng…