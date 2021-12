Tập đoàn đầu tư - tài chính đa ngành HASCO: Viết nên câu chuyện cát tường song hành

Cát Tường - Biểu tượng của may mắn, sức mạnh và thịnh vượng vĩnh cửu

Với triết lý mục tiêu kinh doanh của một doanh nghiệp không chỉ là lợi nhuận mà còn mang đến những giá trị tốt đẹp, bền vững cho đối tác, khách hàng và cả xã hội, Tập đoàn HASCO đã chọn logo là hình ảnh bông hoa Cát Tường với ý nghĩa của may mắn, sức mạnh nội lực và thịnh vượng vĩnh cửu.

Tập đoàn HASCO quan niệm mọi hành trình thành công không thể thiếu vắng may mắn, nhưng sự may mắn đó không đến một cách tự nhiên, mà là kết tinh của sự tâm huyết, trăn trở, trách nhiệm và không ngừng tự hoàn thiện. Trong suốt 12 năm qua, HASCO đã thực hiện thành công nhiều dự án lớn, đạt được những thành tựu quan trọng trong lộ trình trở thành Tập đoàn Đầu tư - Tài chính đa ngành hàng đầu, mang đến sự may mắn, hài lòng và hạnh phúc cho đối tác và khách hàng.

Hoa Cát Tường cũng thể hiện sức mạnh nội lực của Tập đoàn qua hai yếu tố nền tảng: tiềm lực tài chính và con người. Xuất phát điểm từ một doanh nghiệp kinh doanh và đầu tư bất động sản, đến nay Tập đoàn HASCO đã có những bước phát triển vượt bậc, trở thành Tập đoàn đa ngành và thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau với vốn chủ sở hữu lên đến hơn 4.500 tỉ đồng.

Về con người, Tập đoàn HASCO đã thu hút và hội tụ nhân tài là các chuyên gia hàng đầu trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, kiến trúc, quản lý dự án, tài chính, đầu tư, quản trị nhân lực… đến từ nhiều tập đoàn, định chế tài chính lớn. HASCO cũng xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, trách nhiệm và hết sức sáng tạo. Chất lượng nhân sự chính là niềm tự hào của HASCO, là nhân tố khẳng định niềm tin với khách hàng cũng như uy tín với đối tác.

Với đường nét cứng cáp và cương nghị, hình ảnh hoa Cát Tường vươn mình trong nắng còn là biểu tượng của sự thịnh vượng vĩnh cửu. Qua những dự án bất động sản với quy mô lớn đã và đang triển khai, những thương vụ mua bán và sát nhập doanh nghiệp thành công, Tập đoàn ngày càng thể hiện vị thế của một chủ đầu tư lớn, đáng tin cậy hàng đầu trên thị trường.

Cát tường thăng hoa với chuỗi dự án Feni và bất động sản hàng hiệu

Hoạt động trong 3 lĩnh vực kinh doanh cốt lõi gồm bất động sản, đầu tư tài chính, sáp nhập và mua lại doanh nghiệp, hệ sinh thái của Tập đoàn HASCO đã gặt hái nhiều thành công khi tập trung mở rộng đầu tư bất động sản.





Tập đoàn HASCO ghi dấu ấn với chiến lược xây dựng và phát triển chuỗi thương hiệu bất động sản Feni danh tiếng. Các dự án bất động sản mang thương hiệu Feni của HASCO như: Feni City Hạ Long - thành phố bên bờ vịnh, Khu đô thị phức hợp nghỉ dưỡng Feni City Phú Quốc, cùng với chuỗi dự án Feni Center, Feni Village, Feni Villas, Feni Garden, Feni Beach, Feni Resort… với tổng vốn đầu tư lớn, được kỳ vọng sẽ đưa Feni trở thành thương hiệu bất động sản hàng đầu khu vực.

Nhanh nhạy nắm bắt sức hút của phân khúc BĐS hàng hiệu, Tập đoàn HASCO hướng đến nhóm khách hàng là giới thượng lưu siêu giàu khi làn sóng tích luỹ tài sản trong nước tăng cao. Hiện nay, các dự án bất động sản hàng hiệu tại Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng vẫn còn hạn chế về số lượng.

Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược đi tắt đón đầu xu thế, Tập đoàn HASCO đang và sẽ bắt tay với các đối tác hàng đầu quốc tế để ghi danh vào địa hạt bất động sản hàng hiệu (Branded residences). Tập đoàn HASCO sẽ hợp tác với Tập đoàn quản lý khách sạn Swiss-Belhotel International để ra mắt dự án bất động sản hàng hiệu với tên Swiss-Belresidences Upper East Saigon tại TP.Thủ Đức.

Không ngừng thay đổi, thích ứng và hướng đến kiến tạo giá trị thịnh vượng bền vững chính là cách mà Tập đoàn Đầu tư - Tài chính đa ngành HASCO viết tiếp câu chuyện Cát Tường song hành của mình.