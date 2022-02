Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt vững vàng phát triển sau đại dịch

Dù xã hội bước vào trạng thái “bình thường mới”, nhưng thách thức, khó khăn vẫn còn đó. Cùng với các cơ sở giáo dục trong cả nước, Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt với 07 cơ sở giáo dục tại TP.HCM đã chào đón hàng ngàn học sinh quay trở lại học tập. Đây là minh chứng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đơn vị nhờ thấu hiểu giá trị cốt lõi giáo dục lấy học sinh làm gốc.

Là đơn vị giáo dục ngoài công lập, nên những ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động của Tập đoàn. Thách thức về kinh tế và nhân lực là những vấn đề đặt ra cho Tập đoàn không chỉ ở tâm dịch, mà vẫn còn tiếp diễn dù cuộc sống đã trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Đại dịch đã gây sức ép lên cơ cấu của những mô hình tài chính hiện có của nhiều hệ thống và cơ sở giáo dục công lẫn tư. Đây là một thách thức khắc nghiệt quyết định khả năng tồn tại của một đơn vị nếu không chủ động và có những quyết sách kịp thời về mặt tài chính.

Nhờ tài chính vững mạnh, nên Hội đồng điều hành của Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt vẫn đảm bảo đầy đủ tài chính để tập trung chăm lo đời sống cho hơn 300 giáo viên và duy trì cơ sở vật chất của nhà trường. Vì thế, ngay khi chủ trương cho học sinh quay trở lại trường học có hiệu lực, thì đồng loạt cả 07 cơ sở của Nam Việt đã ngay lập tức đảm bảo đầy đủ nhân lực và các điều kiện tốt nhất để chào đón học sinh đến trường.

Ngoài tiềm lực mạnh về tài chính, Nam Việt còn là Tập đoàn thực hiện hiệu quả việc dạy và học trực tuyến trong bối cảnh tình hình dịch bệnh. Nhờ đội ngũ giáo viên tâm huyết, vững vàng về chuyên môn, được tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng trong việc giảng dạy trực tuyến, nên nhà trường đã duy trì được gắn kết giữa học sinh và giáo viên, cũng như hiệu quả giảng dạy và chất lượng học tập dù phải học online.





Để làm được điều này, vai trò điều hành, định hướng của Ban lãnh đạo Tập đoàn có ý nghĩa quyết định, các cơ sở của Tập đoàn luôn thay đổi kịp thời nhằm thích ứng với yêu cầu phát triển của từng giai đoạn. Thách thức của đại dịch là cơ hội để Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt chứng minh tiềm lực tài chính vững mạnh và định hướng phát triển của Tập đoàn là đúng đắn.

Nhìn lại những khó khăn đã trải qua, ông Nguyễn Đức Quốc - Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt chia sẻ: “Chính từ tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo tập đoàn cùng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cả tập thể Nam Việt đã tạo thành sức mạnh tổng hợp để vượt qua mọi khó khăn, thách thức. Điều đó chứng tỏ Nam Việt đã thành công khi tạo được sự vững chắc kinh tế, uy tín đào tạo và niềm tin rất lớn đối với phụ huynh - học sinh.”.

Ông Quốc còn cho biết thêm: “Công tác đảm bảo an toàn phòng chống dịch đã được nhà trường đặc biệt quan tâm. Trường Nam Việt đã đặt các cổng sát khuẩn tại tất cả các cơ sở giáo dục của tập đoàn. Bên cạnh đó, cũng đã chuẩn bị nhiều phương án khác nhau để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ, nhân viên khi quay lại trường học tập và công tác. Tôi tin rằng, phụ huynh cũng sẽ cảm thấy an tâm với việc cho con trẻ quay trở lại trường học.”.

Chia sẻ về dự định cho năm học 2022, ông Quốc khẳng định: “Tập đoàn sẽ tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất hiện đại, nhằm đảm bảo mang đến một môi trường học tập hoàn thiện nhất. Với mong muốn “học gắn liền với trải nghiệm sáng tạo”, nên Tập đoàn luôn khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên cần phát huy những phương pháp quản lý, giảng dạy phù hợp để khơi dậy năng lực học sinh, đáp ứng đòi hỏi thực học thực nghiệp.”.

Đại dịch rồi sẽ qua, một lần nữa Tập đoàn Giáo dục quốc tế Nam Việt sẽ tiếp tục khẳng định vị thế bằng cách đầu tư mạnh mẽ về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để ngày càng khẳng định được vị thế và uy tín trong thị trường giáo dục ngoài công lập nói riêng và hệ thống giáo dục quốc dân nói chung.