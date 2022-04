Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình: Top 1 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam năm 2022

Tại đây, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình một lần nữa được vinh danh đứng đầu Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín Việt Nam năm 2022. Trước đó, vào năm 2020 Hòa Bình cũng đã được vinh danh đầu bảng xếp hạng này.

Đây là kết quả nghiên cứu độc lập của Vietnam Report, được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Uy tín của các công ty được đánh giá dựa trên nghiên cứu về ảnh hưởng của các yếu tố tài chính, hình ảnh doanh nghiệp (DN) trên truyền thông và đánh giá của các bên liên quan trong ngành, cụ thể bao gồm: Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính gần nhất; Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding; Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan trong giai đoạn 2021 - 2022 cũng được sử dụng như yếu tố bổ sung nhằm xác định vị thế của DN trong ngành. Trong suốt hai năm 2020, 2021, kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng chịu tác động tiêu cực do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngành Xây dựng - Vật liệu xây dựng cũng không ngoại lệ khi đã trải qua giai đoạn khó khăn này với nhiều thử thách. Tuy nhiên, với kinh nghiệm ứng phó trước dịch bệnh từ năm 2020 và tinh thần cùng cả nước vượt bão giông, Hòa Bình vẫn luôn nỗ lực hết mình và đạt được những thành tựu đáng kể và trở thành điểm sáng trong nền kinh tế đang gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2021, Hòa Bình đã có thành tích kinh doanh rất đáng tự hào với việc trúng nhiều gói thầu lớn với tổng giá trị trúng thầu đạt 16.471 tỉ đồng, vượt 18% so với kế hoạch đề ra.

Theo kết quả khảo sát của Vietnam Report cho thấy, nếu như “sống chung với Covid-19” là bước ngoặt quan trọng, tạo ra sự phục hồi kinh doanh trong quý 4/2021 thì uy tín DN lại là động lực mạnh mẽ nhất giúp 96,6% DN trong ngành bền bỉ vượt qua những khó khăn liên tiếp trong suốt năm qua. Sự củng cố ngôi vị dẫn đầu của Hòa Bình thể hiện qua sự duy trì tín nhiệm cao của nhiều chủ đầu tư lớn như Novaland, Vin Group, Sun Group, Gamuda, Ecopark, Sơn Kim Land, Phú Mỹ Hưng, Becamex Tokyu, Gotecland, Geleximco,... Với tinh thần nỗ lực cao độ để giảm thiểu sự ảnh hưởng tiến độ, Hòa Bình đã thể hiện sự chung sức, đồng lòng cùng các chủ đầu tư trong việc nhanh chóng huy động nhân lực, đảm bảo quản lý chất lượng, tăng cường các biện pháp an toàn thi công trong suốt giai đoạn dịch bệnh chưa được hoàn toàn kiểm soát. Sự ứng biến linh hoạt đã đem lại quả ngọt, gần 109 công trình do Hòa Bình thi công trên cả nước vẫn được đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn. Tại lễ cất nóc công trình Hill Side - khu Parcel 1,2 thuộc quần thể dự án Sun Grand City Hillside Residence tại Phú Quốc vào đầu năm 2022, ông Phạm Quốc Quân, Chủ tịch vùng phía Nam Tập đoàn Sungroup đã chia sẻ: “Sự thành công của Sungroup tại thị trường Phú Quốc hôm nay phải kể đến sự đồng hành từ những nhát cuốc đầu tiên tại Bãi Khem của đối tác chiến lược lớn là Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Cảm ơn những người hùng thầm lặng của Hòa Bình đã sát cánh cùng Sungroup suốt 8 năm liền không quản ngại khó khăn cũng như những thử thách trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 để xây dựng nên những công trình vĩ đại cho Phú Quốc”.





Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 và giãn cách xã hội làm đứt gãy chuỗi sản xuất cũng như cung ứng nguyên vật liệu và thiết bị, dẫn đến giá nguyên vật liệu biến động và từ đầu năm 2022 tăng vọt. Những biến động này ảnh hưởng rất mạnh đến thị trường xây dựng, đặc biệt là các nhà thầu xây dựng và Hòa Bình cũng không nằm ngoài xu thế đó của thị trường. Trước tình hình này, Hòa Bình đã không ngừng cải tiến quy trình, nâng cao năng suất lao động và sẵn sàng đồng hành, chia sẻ cùng khách hàng trước khó khăn. Bày tỏ cảm xúc tại lễ mở bán những căn cuối của dự án Legacy Central vào giữa tháng 4.2022, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Địa ốc Kim Oanh cho biết khi chọn Hòa Bình là nhà thầu thi công dự án Legacy Central, Kim Oanh rất yên tâm về tiến độ, chất lượng của dự án.

Trong thời gian triển khai dự án thì dịch bệnh diễn biến phức tạp, tuy nhiên Kim Oanh đã nhận được sự tương tác đầy thiện chí và những nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ Hòa Bình để đảm bảo dự án được xây dựng đúng tiến độ và chất lượng. Năm 2022, Hòa bình bước sang tuổi 35 xây dựng - phát triển và cũng là khởi đầu cho kế hoạch chiến lược 10 năm đầy thách thức (2022 - 2032) của mình, đó là phát triển mạnh mẽ ra thị trường nước ngoài, duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu 5 năm tăng 5 lần như trong 3 thập kỷ qua và đến năm 2032 đạt 437.500 tỉ đồng, lợi nhuận đạt 21.875 tỉ đồng (5% doanh thu). Từ sức mạnh trí tuệ của tập thể, Hòa Bình đang nỗ lực xây dựng kế hoạch hành động cụ thể và toàn diện để phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu chiến lược này.